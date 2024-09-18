Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da mücadele edemeyecek!
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da geçirdiği talihsiz kazanın ardından İtalya yarışına katılamayacak.
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Takımı'nda mücadele eden şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da geçirdiği kazanın ardından tedavisine devam edecek ve İtalya yarışına katılamayacak.
Fransa yarış hafta sonunun 2. antrenmanında kaza yapan Toprak'a, hafif travmatik pnömotoraks tanısı konulmuş ve bu durum Fransa'daki tüm yarışları kaçırmasına neden olmuştu.
Temsilcimiz geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yarışmak istediğini söylemiş olsa da, WSBK'dan yapılan açıklamaya göre yarışlara katılamayacak.
BMW, Toprak'ın yerine mücadele etmesi için Markus Reiterberger'i yarış kadrosuna dahil etti.
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