Toprak Razgatlıoğlu'nun dönüş tarihi belirsiz
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon'da geri dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu açıkladı.
BMW Motorrad Motorsport Direktörü Sven Blusch, bu hafta sonu İtalya yarışını kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'nun, gelecek haftaki Aragon hafta sonunda da geri dönüp dönmeyeceğinin henüz kesinleşmediğini açıkladı.
BMW Motorrad Motorsport Direktörü Sven Blusch, Toprak’ın durumu hakkında şunları söyledi: "Toprak’ın iyileşmesi konusunda ilerleme kaydediliyor ancak hala kesin bir şey söyleyemiyoruz. Doktorlar onun yarışmasına izin vermezse, bu durum şampiyonluk mücadelesini zorlaştıracak."
"Şu an için Aragon’da geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir şey söylemek zor. Akciğerindeki sorunun çözülmesi zaman alıyor ve bu durum doktorların kararına bağlı. Umarız Aragon’da geri döner ama şu an için net bir şey yok.”
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