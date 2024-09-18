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World Superbike Cremona

Eski WSBK yıldızı Melandri, Toprak'ın kazasından sonra yetkilileri gereken güvenlik önlemlerini almaya çağırdı!

Marco Melandri, Toprak Razgatlıoğlu’nun 2024 WorldSuperbike Şampiyonası’nın Fransa ayağında, antrenman seansında yaralanmasından sonra, yetkilileri Magny-Cours pistinde gerekli güvenlik önlemlerini almaya çağırdı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Eski MotoGP ve WorldSBK yarış galibi Marco Melandri, Toprak Razgatlıoğlu'nun WorldSBK’nin Fransa ayağında yaşadığı duvarla çarpışma sonucu sakatlanmasının ardından, Nevers-Magny-Cours Pisti'nin düzeninde güvenlik adına değişiklik yapılması gerektiğini savunanların arasına katıldı.

13 yarışlık galibiyet serisiyle Fransa’ya gelen ve 2. WorldSBK şampiyonluğunu almaya doğru ilerleyen Toprak Razgatlıoğlu, Lycee'deki nemli koşullar nedeniyle 3. antrenman seansında motosikletinden düşerek duvarla temas etmesi sonucu yaralandı.

Fren yaparken ROKiT BMW M 1000 RR'ın altında kalmasıyla gerçekleşen talihsiz kaza, Razgatlıoğlu’nun duvara çarpmasına neden oldu. Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı ve hafif travmatik pnömotoraks teşhisi aldı.

Bu sakatlık, Razgatlıoğlu'nun Fransa'daki üç yarışı da kaçırmasına neden olurken, yaklaşan İtalya Cremona yarışında da yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Duvar, virajdan önce kaza geçiren sürücülerin ya da motosikletlerin 90 derecelik sağ virajın çıkışında rakiplerinin yoluna geri kaymasını önlemek için yerleştirilmiş olsa da, birçok kişi duvarın konumunun da kendi başına bir tehlike oluşturup oluşturmadığını sorguluyor.

2005 MotoGP Dünya Şampiyonası ikincisi olan Melandri, duvarın potansiyel daha büyük bir kazayı önleme açısından doğru bir amaç taşıdığını kabul etse de, duvarın kendisinin de çok tehlikeli olduğu konusunda ısrarcı.

Instagram kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Melandri, pist düzeninin değiştirilerek duvar ihtiyacının ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor.

WorldSBK seviyesinde de 22 yarış galibiyeti elde eden İtalyan pilot, "Birçok soru var ve size katılıyorum, herkes bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyor."

"Duvarı taşımak tehlikeli olur çünkü pistin diğer kısmına geçebilirsiniz, bu doğru. Bu yüzden duvar taşınamaz, başka ne yapılabilir?"

"Yapılabilecek tek şey -ki bu kolay- pist düzenini değiştirmektir."
"Sadece iki virajın düzenini değiştirmek zorundasınız, belki sadece 10 metre çünkü işe yararsa daha erken fren yaparsınız ve duvara gidersiniz, kesinlikle daha yavaş gidersiniz. Ama çimenin üstünde durmazsınız, duvara çarpar ve ölürsünüz." dedi.

Melandri'nin sözleri, takipçileri arasında yankı buldu ve birçok kişi yorumlarda ona katıldı. Özellikle mevcut WorldSBK yarışçısı Scott Redding, "Sana %100 katılıyorum" yorumunu yaptı.

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