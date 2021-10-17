WSBK Arjantin: Superpole yarışının galibi Toprak!

Arjantin’in Villicum pistinde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu rahat şekilde kazanmıştı. Bugünün ilk yarışı olan Superpole yarışı, 10 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyondan başlayan Scott Redding, ilk virajda temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’ya geçilerek ikinciliğe geriledi. Jonathan Rea ise beşincilikten üçüncülüğe çıktı.

Startta beşinci sıraya gerileyen Axel Bassani, üçüncü turda Alex Lowes’ü geçerek dördüncülüğe yerleşti.

Aynı turda Redding ise hafifçe dışarı taşarak zaman kaybetti ve Toprak arayı yaklaşık 1 saniyeye çıkarttı.

Yarışın ilk yarısı geride kalırken Toprak, Redding ve Rea yine birçok yarışta olduğu gibi lider grubu oluşturuyordu.

Ancak turlar ilerledikçe Rea, öndeki ikiliden kopmaya başladı. Redding ise tur rekorunu kırarak Toprak’a yaklaşmaya başladı.

Son turda iyice yaklaşan Redding, geç bir frenle atak yapıp öne geçmesine rağmen, Toprak hemen cevap verdi ve önde kalmayı başardı.

Bu ikili finiş çizgisine de yan yana girdi ancak Toprak çok az bir farkla yarışı kazanmayı başardı.

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