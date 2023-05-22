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Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK sezonu için BMW ile anlaştı

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike sezonu için BMW ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 sezonunun ardından Yamaha ile yollarını ayıracağını açıklamış ve pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Toprak'ın MotoGP'ye geçme ihtimali epey düşük görünürken, BMW'ye geçeceği iddiaları tavan yapmıştı.

Sonuç olarak BMW, kısa bir süre önce yaptığı açıklama ile Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike sezonunda kendileri için yarışacağını duyurdu.

BMW'nin patronu Markus Schramm, "Toprak Razgatlıoğlu'na BMW ailesine hoşgeldin diyoruz."

"Kendisini önümüzdeki sezondan itibaren WSBK fabrika ekibinde görecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Toprak'ın BMW'yi seçmesinden dolayı çok gururluyum. Bu, projemiz için ileriye dönük büyük bir adım ve BMW'nin WSBK projesi için de önemli bir taahhüt." dedi.

BMW, şimdiye kadar Superbike'ta önemli isimlerle anlaşsa da, beklenen başarı bir türlü gelmedi.

Takım son olarak Scott Redding'i kadrosuna katmıştı fakat İngiliz sürücü geride kalan 1.5 yılda tek bir zafer dahi alamadı.

BMW'den Marc Bongers, "Toprak Razgatlıoğlu şu anda griddeki en iyi sürücülerden biri."

"Bunu 2021 şampiyonluğunu kazanarak zaten kanıtladı. Ayrıca sadece hızlı bir sürücü değil, aynı zamanda pist dışında da harika bir karakter."

"Toprak'ın BMW ailesine çok çabuk uyum sağlayacağına inanıyoruz. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Toprak'ın takım arkadaşının Redding mi yoksa Van der Mark mı olacağı henüz belli değil.

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Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2023 sezonunun ardından Yamaha ile yollarını ayıracak!
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