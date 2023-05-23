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Sofuoğlu, BMW anlaşması hakkında: "Projeye inanıyoruz, yeniden şampiyon olacağız"

Toprak Razgatloğlu'nun BMW'ye geçmesi hakkında konuşan Kenan Sofuoğlu, Alman üreticinin projesine inandıklarını ve BMW ile şampiyon olacaklarını ifade etti.

Can Çarpıcı
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu

Toprak Razgatlıoğlu, dün yaptığı açıklamada 2023 sezonunun ardından Yamaha ile yollarını ayıracağını duyurmuş ve pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Toprak'ın Yamaha'dan ayrılmasının ardından BMW'ye geçmesi bekleniyordu. Nitekim Alman üretici, Toprak'a iyi bir kontrat önermişti. 

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Beklendiği gibi de oldu ve BMW, aynı gün içerisinde yaptığı açıklama ile Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike sezonunda kendileri için yarışacağını duyurdu.

Konu hakkında Speedweek.com'a konuşan Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu, "BMW'nin projesine inandıklarını ve yeniden dünya şampiyonu olacaklarını" dile getirdi. 

Sofuoğlu, "Toprak yeni bir meydan okuma arıyor. Tüm MotoGP testi ve sonrasındaki hikayelerin ardından Toprak heyecanlı bir şey istedi ve BMW, Toprak'ı kendisine bağlamak için bu konuda birçok şey sundu."

"Kawasaki ayrıca Toprak'la ilgileniyordu ama Toprak'la [Kawasaki] hakkında konuştuğumda, BMW'de potansiyeline daha iyi bir şekilde ulaşabileceğini hemen anladım." 

"Birçok insan bu konuya bizden farklı şekilde bakıyor, biliyorum ama herkesi şaşırtmaya hazırız." 

"Bu projeye inanıyoruz ve ben, Toprak'ın BMW'ye geçişini tamamen destekliyorum. Yeniden dünya şampiyonları olacağız." dedi. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK sezonu için BMW ile anlaştı
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