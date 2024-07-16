Bautista: ''Donington'taki gibi hafta sonları karar vermenize yardımcı olmuyor''

Alvaro Bautista, Pazar günkü iki yarıştan birinde podyum tamamladıktan sonra WorldSBK Şampiyonası Sürücüler Sıralamasında üçüncü sıraya geriledi.

Şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu, İngiliz pistindeki üç yarışı da kazanırken, Bautista tüm yarış boyunca mücadele etti.

Bautista, deneme turunda kaza yapmasıyla 2. yarışta iyi bir sonuç elde edemedi.

Bautista kazayla şunları söyledi: ''Neden herkes yarışı değil de, bu sorunu düşünüyor. Muhtemelen sorun suyla ilgiliydi.''

''SC0 lastiklerini deniyordum ve fazla zorladım. Sonunda kaza yaptım. Neyse ki iyi bir takımım var ve onlar motosikleti tamir ettiler.''

Her ne kadar Bautista'nın mücadele etmek istediği sonuç beşincilik olmasa da bunun ikinci yarışta alabileceğim maksimum sonuç olduğunu söyledi.

İki kez WorldSBK Şampiyonu, ''Dünkü gibi, ben de benzerlik hissettim çünkü motosikleti değiştirmedik. Tek yaptığımız değişiklik, SC0 lastiğini arka lastik olarak kullanmamdı. Ancak bu büyük bir fark değildi.''

''Tur süresi oldukça benzerdi. Cumartesi günü Pazar'a göre, daha istikrarlıydı. Şu anda sahip olduğumuz performansı geliştirmemiz gerekiyor.''

''Şimdiye kadar yapabileceğimiz maksimum performans buydu ve biz de bunu yaptık. Cumartesi günü podyumda tamamladık ve pazar günü beşinci sırada yarışı bitirdik.''

''Kendime sinirli olamam ya da takıma olamam çünkü elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İleriye doğru bir adım atmamıza yardımcı olacak bir şey bulmamız gerekiyor.''

''Şu anda motosikleti kullanmak zor ve bir şey bulmak zorundayız. İleriye doğru birkaç adım atmamız için Ducati'nin yardımına ihtiyacımız var.'' dedi.

Bautista, geleceği açısından 'bu gibi hafta sonlarının hiçbir faydasının olmadığını' açıkça belirtti.

Bautista, ''Motosikleti bu duyguyla sürdüğünüzde, iyi bir seçim yapmanızın hiçbir faydası olmuyor. En önemli şey, motosikletin tadını çıkarmak. Mücadeleden keyif aldım, ancak sürüşümden keyif almadım çünkü gerçekten elimden gelenin en iyisini yapamayacağımı hissediyordum.''

''Bu çok zor. Bu gibi hafta sonları veya bu gibi hisler, bu tür kararların alınmasına yardımcı olmuyor.'' dedi.