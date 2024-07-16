Razgatlıoğlu: "BMW ile dünya şampiyonluğuna adım adım ilerliyoruz"

Toprak Razgatlıoğlu WSBK galibiyet serisini yediye çıkararak şampiyona liderliğini daha da arttırdı.

Razgatlıoğlu, Donington Park yarışlarının iki turu hariç tamamında liderdi. Cumartesi günkü yarışta elde ettiği 11.384'lik şimdiye kadarki en büyük galibiyet farkını, 4.826'lik yarı mesafe Superpole galibiyeti ve ardından 2. yarışta elde ettiği 8.062'lik zafer izledi.

Türk yıldızın avantajının büyüklüğü ona yarış sonrası kutlamalarını planlamak için normalden daha fazla zaman verdi ve bu zaman son yarışın zafer turunda sahte 'Teknik Denetim' için kenara çekilmesiyle sona erdi.

'Görevliler' M1000RR'ın koltuk yüksekliğini ölçerek halka açık bir gösteri yaptı ve Razgatlıoğlu daha sonra bunu doğruladı: "Dün gece bazı farklı takımlar alçak koltuğa izin verilmediğini söylediler. Koltukları biraz değiştirdik ve bugün iki yarış yaptık, yine kazandık."

"Her neyse, herkes %100'den fazla çalışıyor. Bunun herkes için kolay olmadığını anlıyorum çünkü bu bir Dünya Şampiyonası."

"İyi bir noktadayız ama ama daha fazlasına ihtiyacım var! Hedefim her yarış hafta sonu üç galibiyet elde etmek."

Donington, Razgatlıoğlu'nun bu hedefe ulaştığı üst üste ikinci yarış oldu.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu inanılmaz bir duygu. Misano'dan sonra bunu tekrar başardık. Bu benim ve BMW için inanılmaz bir yıl. Her yarış hafta sonu daha iyi oluyoruz."

"Buraya gelmeden önce, Misano'da olduğu gibi yine üç galibiyet almayı düşünüyordum. Çünkü burası benim en sevdiğim pist ve motosiklet burada inanılmaz çalışıyor, özellikle de motor freni ve dönüşü."

"Sadece buna ihtiyacım var; kolay yavaşlama ve iyi bir şekilde hızlanma."

"Yol tutuşu gerçekten harika değil ama genel olarak motosiklet gerçekten iyi çalışıyor ve bu şekilde potansiyelimi göstermek çok kolay."

Razgatlıoğlu, Ducati'nin çaylak pilotu Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 41 puana çıkararak BMW'nin uzun zamandır beklenen ilk WorldSBK şampiyonluğu hayaline daha da yaklaştı.

"Şimdi BMW ile dünya şampiyonluğu için adım adım ilerliyoruz."

"Phillip Island kolay bir hafta sonu değildi ama Avrupa'ya geldiğimizde kazanmaya başladık ve potansiyelimiz olduğunu anladım."

"Ama şimdi her yarışı büyük bir farkla kazanıyoruz. Tamam, belki de bu büyük fark bu pist için özeldi ama ben sadece yarışa odaklanıyorum ve daha fazla galibiyet için çalışıyorum."