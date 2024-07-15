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World Superbike Donington

Toprak: "Her hafta sonu hedefim üç galibiyeti denemek"

World Superbike'da yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Donnington Park'ta aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu WorldSBK'daki galibiyet serisini yediye çıkararak şampiyona liderliğini daha da güçlendirdi ve ardından BMW'nin Ducati'yi de içerdiği söylenen bazı rakiplerini modifiye koltuğunun yüksekliğini sorguladıkları için şakacı bir şekilde eleştirdi.

Razgatlıoğlu, Donington Park yarışlarının iki turu dışında tamamında liderdi. Cumartesi günkü yarışta elde ettiği 11.384s'lik şimdiye kadarki en büyük galibiyet farkını, 4.826s'lik yarı mesafe Superpole galibiyeti ve ardından 2. Yarışta elde ettiği 8.062s'lik ezici zafer izledi.

Türk yıldızın avantajının büyüklüğü belki de ona yarış sonrası kutlamalarını planlamak için normalden daha fazla zaman verdi ve bu da son yarışın yavaşlama turunda sahte bir 'Teknik Denetim' için kenara çekilmesiyle sona erdi.

'Görevliler' M1000RR'ın koltuk yüksekliğini ölçerek halka açık bir gösteri yaptı ve Razgatlıoğlu daha sonra bunu doğruladı:

"[Kutlamayı] açıklamak kolay... Dün gece bazı farklı takımlar alçak koltuğuma izin verilmediğini söylediler. Koltukları biraz değiştirdik ve bugün iki yarış yaptık, yine kazandık."

"Her neyse, herkes %100'den fazla çalışıyor. Bunun herkes için kolay olmadığını anlıyorum çünkü bu bir Dünya Şampiyonası."

Razgatlıoğlu, şu anda kendisi ve BMW'nin rakipleri için işleri zorlaştırıyor ve yedi galibiyetle yetinmeyeceği konusunda uyardı:

"Bu iyi… ama daha fazlasına ihtiyacım var! Birçok yarışımız var... Her yarış hafta sonu hedefim üç galibiyet denemek."

Donington, Razgatlıoğlu'nun bu hedefe ulaştığı arka arkaya ikinci yarış oldu.

"Bu inanılmaz bir duygu. Misano'dan sonra bunu tekrar başardık. Bu benim ve BMW için inanılmaz bir yıl. Bu yeni bir meydan okuma ve her yarış hafta sonu daha iyi ve daha güçlü oluyoruz.”

"Buraya gelmeden önce, Misano'da olduğu gibi yine üç galibiyet almayı düşünüyordum. Çünkü burası benim en sevdiğim pist ve motosiklet burada inanılmaz çalışıyor, özellikle de motor freni ve dönüşü”.

"Sadece buna ihtiyacım var; kolay durma ve iyi hızlanma.”

"Yol tutuş gerçekten harika değil ama genel olarak motosiklet gerçekten iyi çalışıyor ve bu şekilde potansiyelimi göstermek çok kolay."

Razgatlıoğlu, Ducati'nin çaylak pilotu Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 41 puana çıkararak BMW'nin uzun zamandır beklenen ilk WorldSBK şampiyonluğu hayaline daha da yaklaştı.

"Şimdi BMW ile dünya şampiyonluğu için adım adım ilerliyoruz."

"Phillip Island kolay bir hafta sonu değildi ama Avrupa'ya geldiğimizde kazanmaya başladık ve büyük bir potansiyelimiz olduğunu anladım.”

"Ama şimdi her yarışı büyük bir farkla kazanıyoruz. Tamam, belki de bu büyük fark bu piste özeldi. Ve belki de Most'ta diğer sürücülerle mücadele edeceğiz ama göreceğiz.”

"Ben sadece yarıştan yarışa odaklanıyorum ve daha fazla galibiyet için çalışıyorum." dedi Toprak.

Çek Cumhuriyeti WorldSBK turu için serbest antrenmanlar Cuma günü başlıyor.

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