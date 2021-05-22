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World Superbike / Aragon Haberler

Aragon Supersport: Odendaal kazandı, Can 10. oldu

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Bu sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında Evan Bros. Yamaha WorldSSP takımı sürücüsü Odendaal galibiyeti alırken, temsilcimiz Can Öncü 10. sırada finiş gördü.

Aragon Supersport: Odendaal kazandı, Can 10. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da Aragon pistinde gerçekleşen sezonun açılış yarışı oldukça olaylı geçti. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Cluzel harika bir start alarak arkadakilerle arayı açmayı başarırken MV Agusta Corse Clienti sürücüsü Niki Tuuli başlangıçta zaman ve sıra kaybetti. Fakat ardından tekrar pozisyonunu geri almak için mücadele etmeye başladı.

Tuuli bu kötü startını telafi ettikten sonra yarış galibi Odendaal’ı, Aegerter’i ve Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Philipp Oettl’i geçmeyi başardı ve ardından sezonun ilk galibiyeti için Cluzel’i yakalamaya çalıştı.

Fakat liderlik savaşı veren Tuuli ve Cluzel 12. virajda çarpıştı ve iki sürücü de böylece yarış dışı kalmış oldu.

Bunun sonucunda Kawasaki Puccetti Racing’den Oettl, Ten Kate Racing Yamaha’dan  Aegerter ve Evan Bros WorldSSP Yamaha’dan Odendaal birincilik için mücadele etmeye başladılar.

12. turda Oetll, Aegerter’i geçmeyi başarsa da öndeki ikilinin savaşı Odendaal’ın onlara oldukça yaklaşmasına izin verdi. Son viraja yaklaşıldıkça Aegerter, Oettl’dan pozisyonunu geri aldı ve Odendaal onu 1. viraja kadar yakından takip etti.

Fakat Aegerter’in liderliği çok uzun sürmedi ve Oetll 1. virajda tekrar öne geçti. İkili son turlara kadar yer değiştirmeye ve birbirini geçmeye devam etti. Buna rağmen yarışın nihai galibi Odendaal oldu.

Öte yandan CM Racing sürücüsü Luca Bernardi San Marino’da en iyi sonucunu elde etti ve Yamaha ParkinGo takımından Manuel Gonzalez’in önünde dördüncü oldu. Hemen arkalarında altıncı sırada ise GMT94 Yamaha’dan Federico Caricasulo yer aldı.

İlk 10’u ise Hannes Soomer, Christoffer Bergman, Raffaele de Rosa ve temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

İlk 6:

  1. Steven Odendaal (Evan Bros. Yamaha WorldSSP)
  2. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) +0.099 sn
  3. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +2.635 sn
  4. Luca Bernardi (CM Racing) +3.956 sn
  5. Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGO) +4.738 sn
  6. Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) +4.817 sn
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Aragon SSP300: Kırmızı bayraklar altında biten yarışta zafer Huertas'ın, Bahattın kaza yaptı

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Aragon SSP300: Kırmızı bayraklar altında biten yarışta zafer Huertas'ın, Bahattın kaza yaptı
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Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Editör Selin Elif Köse

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