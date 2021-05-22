Aragon SSP300: Kırmızı bayraklar altında biten yarışta zafer Huertas'ın, Bahattın kaza yaptı

Ton Kawakami'nin pole pozisyonundan başladığı yarışa, Huertas ikinci, Orradre üçüncü cepten başladı. Temsilcimiz Bahattin ise 14. cepten start aldı.

Yarışa ikinci cepten başlayan Huertas ilk viraja lider girdi. Pole pozisyonundan başlayan Kawakami ikinciliğe geriledi. Huertas'ın lider götürdüğü ilk tur henüz tamamlanamadan 12. virajda Romero, Brianti ve Markarian zincirleme kazaya karıştı. Markarian yarışa veda etti. Bahattin güzel bir ilk tur geçirerek 4 sıra yükseldi ve onunculuğu aldı. Turun devamında dışarı açılarak 17.liğe gerilese de sonra yeniden sıra kazandı. İkinci turda Rodriguez Nunez motor arızası yaşayarak yarışa veda etti. Okaya güzel bir ilk bölüm geçirerek 6. sıraya yükseldi ve hızlı turlar kaydetti.

Booth-Amos, Orradre ve Huertas arasında yoğun bir mücadele yaşandı, liderlik sık sık el değiştirdi. 9 tur kala Huertas, pist limitlerinin dışına taştığı için bir uzun tur cezası aldı. Liderlik elindeyken cezasını hemen çeken Huertas, 10. sırada yarışa geri döndü.

Yarışın bitimine 6 tur kala ilk 10; Booth-Amos, Orradre, Ton ve Meikkon Kamakami kardeşler, Di Sora, Buis, Meuffels, Huertas, Okaya ve Sofuoğlu şeklindeydi. Huertas, güzel geçişlerle sıra kazanmaya devam etti. 5 tur kala Meikkon Kawakami güzel bir geçişle dördüncülükten birinciliğe yükseldi ancak ön grubun çok yakın bir mücadele içinde olması sebebiyle liderliği kaybetti. 4 tur kala 3 Kawasaki yarışı önce götürüyordu, Booth-Amos yarışı lider götüren isimdi.

3 tur kala temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 8. sıraya yükselmişti ancak 1. virajda Meikkon Kawakami ile çarpıştı ve kırmızı bayrak çıktı. Bahattin kontrol için sağlık çadırına götürüldü.

Kırmızı bayraklar altında biten yarışta, ceza çekmesine rağmen sıra kazanıp yarışı lider götüren Huertas birinciliği almış oldu. Böylece kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Booth-Amos ikinci, Okaya üçüncü, Orradre ise dördüncü oldu.

İlk onu tamamlayan isimler Di Sora, Buis, Ton Kawakami, Meuffels, Khouri ve Ieraci oldu. Sakatlığının ardından seriye güçlü şekilde geri dönen Ana Carrasco 11. sırada damalı bayraktan geçen isim oldu.

İkinci yarış yarın TSİ 16.15'te gerçekleştirilecek. Yarışı TRT SPOR 2'den canlı yayınla izleyebilirsiniz.