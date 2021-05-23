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World Superbike / Aragon Yarış raporu

WSBK Aragon: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aragon'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Superpole yarışını Kawasaki'den Jonathan Rea kazandı.

WSBK Aragon: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Aragon'da gerçekleştirilen Superpole yarışında pist ıslaktı ve sürücüler yarışa yağmur lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar.

Yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, ilk virajlarda Scott Redding ile çekişti ve sonrasında dışa açılarak üçüncü sıraya geriledi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turun ardından sekizinci sıraya yükseldi.

Rea, hatasını çok geçmeden telafi etti ve önce takım arkadaşı Sam Lowes'u sonra da Redding'i geçerek tekrar ilk sıraya yükseldi.

Rea, diğer sürücülere kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ve her tur farkı açarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Böylelikle ilk yarışın ardından Superpole yarışını da kazanmış oldu.

Lowes, ikinci yarışta Rea ile galibiyet için çekişemese de tıpkı ilk yarışta olduğu gibi damalı bayrağı ikinci sırada görmeyi başardı.

Redding ilk turlarda iyi tempo yakalasa da, sonrasında ön bölümden kopmaya başladı. GRT Yamaha'tan Garrett Gerloff ise tam tersi şekilde turlar geçtikçe hızlandı ve ön bölüme yükseldi.  Chaz Davies'i geçen Gerloff, damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Davies damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Michael van der Mark sürpriz şekilde beşinci sırada finiş gördü ve yeni takımı BMW ile iyi bir sonuç elde etti.

Temsilcimiz Toprak, gerilerden başladığı yarışta damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

İlk onu Alvaro Bautista, Redding, Kohta Nozane ve Leon Haslam tamamladı.

İkinci yarış bugün TSi 15:00'te yapılacak ve TRT Spor 2'den (Yıldız) canlı yayınlanacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 19'47.979  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 19'51.485 3.506
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 19'53.030 5.051
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 19'56.887 8.908
5 Netherlands Michael vanderMark BMW 10 19'58.154 10.175
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 20'17.321 29.342
7 Spain Alvaro Bautista Honda 10 20'17.544 29.565
8 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 20'21.340 33.361
9 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 20'21.654 33.675
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 20'22.750 34.771
11 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 20'24.430 36.451
12 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 20'26.688 38.709
13 Germany Jonas Folger BMW 10 20'29.167 41.188
14 Spain Tito Rabat Ducati 10 20'39.954 51.975
15 Spain Isaac Viñales Kawasaki 10 20'40.623 52.644
16 Ireland Eugene Laverty BMW 10 20'40.891 52.912
17 Italy Axel Bassani Ducati 10 20'55.308 1'07.329
18 Argentina Leandro Mercado Honda 10 21'03.583 1'15.604
19 France Christophe Ponsson Yamaha 10 21'04.438 1'16.459
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 10 21'05.084 1'17.105
  United Kingdom Tom Sykes BMW 7 3 laps  
  Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 3 7 laps  
  France Lucas Mahias Kawasaki 2 8 laps  
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Aragon Supersport: Odendaal kazandı, Can 10. oldu

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Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Editör Kemal Şengül

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