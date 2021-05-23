WSBK Aragon: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Aragon'da gerçekleştirilen Superpole yarışında pist ıslaktı ve sürücüler yarışa yağmur lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar.

Yarışa Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, ilk virajlarda Scott Redding ile çekişti ve sonrasında dışa açılarak üçüncü sıraya geriledi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turun ardından sekizinci sıraya yükseldi.

Rea, hatasını çok geçmeden telafi etti ve önce takım arkadaşı Sam Lowes'u sonra da Redding'i geçerek tekrar ilk sıraya yükseldi.

Rea, diğer sürücülere kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ve her tur farkı açarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Böylelikle ilk yarışın ardından Superpole yarışını da kazanmış oldu.

Lowes, ikinci yarışta Rea ile galibiyet için çekişemese de tıpkı ilk yarışta olduğu gibi damalı bayrağı ikinci sırada görmeyi başardı.

Redding ilk turlarda iyi tempo yakalasa da, sonrasında ön bölümden kopmaya başladı. GRT Yamaha'tan Garrett Gerloff ise tam tersi şekilde turlar geçtikçe hızlandı ve ön bölüme yükseldi. Chaz Davies'i geçen Gerloff, damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Davies damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Michael van der Mark sürpriz şekilde beşinci sırada finiş gördü ve yeni takımı BMW ile iyi bir sonuç elde etti.

Temsilcimiz Toprak, gerilerden başladığı yarışta damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

İlk onu Alvaro Bautista, Redding, Kohta Nozane ve Leon Haslam tamamladı.

İkinci yarış bugün TSi 15:00'te yapılacak ve TRT Spor 2'den (Yıldız) canlı yayınlanacak.

Yarış sonucu: