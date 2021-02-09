2021 Dünya Superbike Şampiyonası katılımcı listesi açıklandı!

Kawasaki fabrika ekibi, bu yıl aynı kadroya sahip olmaya devam edecek ve son şampiyon Jonathan Rea'in yanında Alex Lowes olacak.

Kawasaki'nin uydu ekibi Team Pedercini, yeni sezon için Loris Cresson ve Samuele Cavalieri ile anlaşmış durumda.

Puccetti Kawasaki ise 2017 Dünya Supersport Şampiyonu Lucas Mahias'ın yeni sezonda kendileri için yarışacağını açıkladı. Geçen yıl Puccetti için yarışan Xavi Fores de Isaac Vinales Orelac Racing Kawasaki için yarışacak.

Ducati kadrosunda değişikliğe gidildi ve yeni sezonda Michael Ruben Rinaldi, Scott Redding'in fabrika ekibindeki takıma arkadaşı oldu. Son yıllarda fabrika ekibinde yer alan Chaz Davies ise Go Eleven müşteri ekibine geçti.

Geçen yıl Avintia MotoGP ekibi için yarışan Tito Rabat, yeni sezonda Barni ile Superbike'a geçecek. Motocorsa Racing ekibi de 21 yaşında genç sürücü Axel Bassani ile anlaştı.

Yamaha'da gururumuz Toprak Razgatlıoğlu fabrika ekibinde yarışmaya devam edecek ve bu yıl ona Son Supersport şampiyonu Andrea Locatelli eşlik edecek.

Garrett Gerloff, güçlü bir çaylak sezonunun ardından GRT koltuğunu korudu. Gerloff, GRT garajını Kohta Nozane ile paylaşacak.

Ten Kate takımı katılımcı listesinde yer almadı.

Alvaro Bautista ve Leon Haslam, yeni sezonda Honda fabrika ekibiyle devam edecekler. Gridde MIE Racing tarafından yönetilen iki Honda CBR1000RR-R daha olacak. Ancak bu sürücülerin kim olacağı henüz bilinmiyor.

BMW'nin fabrika ekibinde Michael van der Mark ve Tom Sykes yer alacak. Eugene Laverty ve Jonas Folger ise sırasıyla RC Squadra Corse ve MGM Racing tarafından yönetilen BMW müşteri motosikletleriyle mücadele edecek.

2021 World Superbike katılımcı listesi: