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World Superbike / Son dakika

2021 Dünya Superbike Şampiyonası katılımcı listesi açıklandı!

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2021 Dünya Superbike Şampiyonası katılımcı listesi açıklandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Superbike Şampiyonası 2021 sezonunda, 16 takım ve beş farklı üretici için toplamda 24 sürücünün yarışacağını açıkladı.

Kawasaki fabrika ekibi, bu yıl aynı kadroya sahip olmaya devam edecek ve son şampiyon Jonathan Rea'in yanında Alex Lowes olacak.

Kawasaki'nin uydu ekibi Team Pedercini, yeni sezon için Loris Cresson ve Samuele Cavalieri ile anlaşmış durumda.

Puccetti Kawasaki ise 2017 Dünya Supersport Şampiyonu Lucas Mahias'ın yeni sezonda kendileri için yarışacağını açıkladı. Geçen yıl Puccetti için yarışan Xavi Fores de Isaac Vinales Orelac Racing Kawasaki için yarışacak.

Ducati kadrosunda değişikliğe gidildi ve yeni sezonda Michael Ruben Rinaldi, Scott Redding'in fabrika ekibindeki takıma arkadaşı oldu. Son yıllarda fabrika ekibinde yer alan Chaz Davies ise Go Eleven müşteri ekibine geçti.

Geçen yıl Avintia MotoGP ekibi için yarışan Tito Rabat, yeni sezonda Barni ile Superbike'a geçecek. Motocorsa Racing ekibi de 21 yaşında genç sürücü Axel Bassani ile anlaştı.

Yamaha'da gururumuz Toprak Razgatlıoğlu fabrika ekibinde yarışmaya devam edecek ve bu yıl ona Son Supersport şampiyonu Andrea Locatelli eşlik edecek.

Garrett Gerloff, güçlü bir çaylak sezonunun ardından GRT koltuğunu korudu. Gerloff, GRT garajını Kohta Nozane ile paylaşacak.

Ten Kate takımı katılımcı listesinde yer almadı.

Alvaro Bautista ve Leon Haslam, yeni sezonda Honda fabrika ekibiyle devam edecekler. Gridde MIE Racing tarafından yönetilen iki Honda CBR1000RR-R daha olacak. Ancak bu sürücülerin kim olacağı henüz bilinmiyor.

BMW'nin fabrika ekibinde Michael van der Mark ve Tom Sykes yer alacak. Eugene Laverty ve Jonas Folger ise sırasıyla RC Squadra Corse ve MGM Racing tarafından yönetilen BMW müşteri motosikletleriyle mücadele edecek.

2021 World Superbike katılımcı listesi:

No.

Sürücü

Ülke

Motosiklet

Takım

21

Michael Ruben Rinaldi

ITA

Ducati Panigale V4 R

Aruba.It Racing - Ducati

45

Scott Redding

GBR

Ducati Panigale V4 R

Aruba.It Racing - Ducati

1

Jonathan Rea

GBR

Kawasaki ZX-10RR

Kawasaki Racing Team WorldSBK

22

Alex Lowes

GBR

Kawasaki ZX-10RR

Kawasaki Racing Team WorldSBK

54

Toprak Razgatlioglu

TUR

Yamaha YZF R1

PATA Yamaha WorldSBK Team

55

Andrea Locatelli

ITA

Yamaha YZF R1

PATA Yamaha WorldSBK Team

19

Alvaro Bautista

ESP

Honda CBR1000 RR-R

Team HRC

91

Leon Haslam

GBR

Honda CBR1000 RR-R

Team HRC

7

Chaz Davies

GBR

Ducati Panigale V4 R

Team GoEleven

31

Garrett Gerloff

USA

Yamaha YZF R1

GRT Yamaha WorldSBK Team

3

Kohta Nozane

JPN

Yamaha YZF R1

GRT Yamaha WorldSBK Team

66

Tom Sykes

GBR

BMW M 1000 RR

BMW Motorrad WorldSBK Team

60

Michael van der Mark

NED

BMW M 1000 RR

BMW Motorrad WorldSBK Team

44

Lucas Mahias

FRA

Kawasaki ZX-10RR

Kawasaki Puccetti Racing

47

Axel Bassani

ITA

Ducati Panigale V4 R

Motocorsa Racing

53

Tito Rabat

ESP

Ducati Panigale V4 R

Barni Racing Team

76

Samuele Cavalieri

ITA

Kawasaki ZX-10RR

TPR Team Pedercini Racing

84

Loris Cresson

BEL

Kawasaki ZX-10RR

TPR Team Pedercini Racing

32

Isaac Vinales

ESP

Kawasaki ZX-10RR

Orelac Racing Verdnatura
 

Sonra Açıklanacak

  

Honda CBR1000 RR-R

MIE Racing Honda Team
 

Sonra Açıklanacak

  

Honda CBR1000 RR-R

MIE Racing Honda Team

94

Jonas Folger

GER

BMW M 1000 RR

Bonovo MGM Racing

23

Christophe Ponsson

FRA

Yamaha YZF R1

Gil Motor Sport - Yamaha

50

Eugene Laverty

IRL

BMW M 1000 RR

RC Squadra Corse
Pedercini Kawasaki, 2021 WSBK sürücülerini açıkladı

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Seri World Superbike
Editör Rachit Thukral

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