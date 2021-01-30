Rea, pandemi döneminde "yarış düşürme" sisteminin getirilmesini istiyor

Son dönemde yeniden artışa geçen COVID-19 vakaları nedeniyle sporların ve organizasyonların bundan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Nisan ayında başlayacak Superbike serisi için de aynı endişeler geçerli.

Sezon başlasa bile, sezon içerisinde geçen sene MotoGP'de Valentino Rossi, Formula 1'de Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton gibi virüse yakalanan yarışçıların yarış kaçırma ihtimali bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın koronavirüs protokolleri MotoGP ya da F1'inki kadar sert değil ancak orada da büyük takımlar çalışanlarını yarış hafta sonu içerisinde özel teste tabii tutuyorlar.

Bu sene Kawasaki ile art arda 7. dünya şampiyonluğunu kovalayacak olan Rea, serinin bu sene geçici olarak sürücülerin sene sonunda yarış sonucunu silebildiği sistemi getirmesini istiyor. Böylece virüs nedeniyle sürücüler yarış kaçırmak zorunda kalırsa, ilgili hafta sonunu silerek kayıpsız bir şekilde kurtulabilir.

Geçmişte pilotlar ve takımların yarışlara katılmasının çok katı olmadığı dönemde benzer sistem uygulanıyordu.

Rea, "Geçmişteki gibi bir hafta sonunu puanlama dışında tutabildiğimiz kuralı getirmeliler. Motokrosta yarıştığım dönemde, sezon içerisindeki en kötü hafta sonunu iptal edebiliyorduk."

"Dorna, bu pandemi döneminde buna bakmalı. Geçen sene Valentino ve Lewis Hamilton'ın yaşadıklarına bakın."

"Şu anda hayatımın en iyi dönemine olabilirim. Ancak ilk yarıştan önce testim pozitif çıkarsa ve yarışamazsam ne olur diye düşününce geriliyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Şampiyona ben pozitifim diye durmayacak." dedi.

Rea, mümkün olan en kısa sürede aşı vurulmayı umduğunu ancak bunun biraz zaman alacağını bildiğini söyledi.

Rea, "Aşı bana yardımcı olacaksa, virüs karşısında bağışıklık kazanmamı sağlayacaksa, bu sayede yarışmamı, işimi yapmamı sağlayacaksa, o zaman onu denemek isterim."

"Ancak sorun şu ki, ülkemde özel olarak da istesek aşı olamıyoruz. Bunun için sahada çalışan bir işçi olmanız gerek. Sıra bana gelir gelmez tabii ki aşı olacağım." dedi.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası normalde 24-25 Nisan tarihlerinde başlayacak. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarıştığı seride bu sene 9 yarış yapılması planlanıyor.