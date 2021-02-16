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Dünya Superbike Şampiyonası, 2021 sezonunun başlangıcını erteledi

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Dünya Superbike Şampiyonası, 2021 sezonunun başlangıcını erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Superbike Şampiyonasının 2021'deki başlangıcı, COVID-19 pandemisi sebebiyle Mayıs ayına ertelendi.

Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 sezonunu Şubat ayında planlandığı şekilde başlatmış, ancak bu yarıştan kısa bir süre sonra dünya, COVID-19 virüsünün etkisi altında girmişti.

Seri, bundan ötürü yarışlara uzun bir ara verdi ve yarışlar tekrar başladığında, takvimde toplamda yedi yarış vardı.

İşini garantiye almak isteyen seri yönetimi, COVID-19 nedeniyle 2021 sezonunu daha geç bir tarihte başlatmayı planlıyordu.

Sezon, 23-25 ​​Nisan tarihleri arasında Hollanda'daki ikonik TT Assen pistinde başlayacaktı.

Ancak pistin bulunduğu Drenthe bölgesinde, 1 Haziran 2021 tarihine kadar büyük çaplı etkinliklerin yapılması yasaklandı ve bu nedenle WSBK organizatörleri, Assen yarışını 23-25 ​​Temmuz'a ertelemek zorunda kaldı.

Geçen yılki sezonun sona erdiği Estoril'deki Portekiz yarışı ise 7-9 Mayıs tarihlerinde yeni sezonun ilk yarışı olarak belirlendi.

2021 WSBK takviminde daha fazla değişiklik yapılması bekleniyor.

12-14 Kasım'da yapılması planlanan Endonezya yarışının da homologe edilmesi gerekecek.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle, geçen yılki Finlandiya MotoGP yarışı gerçekleşmemişti çünkü hiçbir FIM yetkilisi pisti homologe etmek için ülkeye gidememişti.

2021 Dünya Superbike takvimi:

Tarih

Ülke

Pist

7-9  Mayıs 

Portekiz 

Circuito Estoril

21-23 Mayıs 

İspanya

MotorLand Aragon 

11-13 Haziran 

İtalya 

Misano World Circuit “Marco Simoncelli 

2- 4 Temmuz 

Britanya

Donington Park

23-25 ​​Temmuz 

Hollanda 

TT Circuit Assen 

3-5 Eylül 

Fransa 

Circuit de Nevers Magny-Cours 

17-19 Eylül 

İspanya

Circuit de Barcelona-Catalunya 

24-26 Eylül 

İspanya

Circuito de Jerez - Ángel Nieto 

1-3 Ekim

Portekiz 

Autódromo Internacional do Algarve 

15–17  Ekim 

Arjantin 

Circuito San Juan Villicum 

12-  14 Kasım 

Endonezya 

Mandalika International Street Circuit

Açıklanacak

Avustralya 

Phillip Island Grand Prix Circuit

Açıklanacak

Açıklanacak

Açıklanacak
2021 Dünya Superbike Şampiyonası katılımcı listesi açıklandı!

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Editör Lewis Duncan

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