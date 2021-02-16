Dünya Superbike Şampiyonası, 2021 sezonunun başlangıcını erteledi

Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 sezonunu Şubat ayında planlandığı şekilde başlatmış, ancak bu yarıştan kısa bir süre sonra dünya, COVID-19 virüsünün etkisi altında girmişti.

Seri, bundan ötürü yarışlara uzun bir ara verdi ve yarışlar tekrar başladığında, takvimde toplamda yedi yarış vardı.

İşini garantiye almak isteyen seri yönetimi, COVID-19 nedeniyle 2021 sezonunu daha geç bir tarihte başlatmayı planlıyordu.

Sezon, 23-25 ​​Nisan tarihleri arasında Hollanda'daki ikonik TT Assen pistinde başlayacaktı.

Ancak pistin bulunduğu Drenthe bölgesinde, 1 Haziran 2021 tarihine kadar büyük çaplı etkinliklerin yapılması yasaklandı ve bu nedenle WSBK organizatörleri, Assen yarışını 23-25 ​​Temmuz'a ertelemek zorunda kaldı.

Geçen yılki sezonun sona erdiği Estoril'deki Portekiz yarışı ise 7-9 Mayıs tarihlerinde yeni sezonun ilk yarışı olarak belirlendi.

2021 WSBK takviminde daha fazla değişiklik yapılması bekleniyor.

12-14 Kasım'da yapılması planlanan Endonezya yarışının da homologe edilmesi gerekecek.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle, geçen yılki Finlandiya MotoGP yarışı gerçekleşmemişti çünkü hiçbir FIM yetkilisi pisti homologe etmek için ülkeye gidememişti.

2021 Dünya Superbike takvimi: