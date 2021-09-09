Yunanistan Rallisi: Ogier, ilk etabın ardından lider

Şampiyona lideri Ogier, Toyota’dan takım arkadaşı Elfyn Evans’ın 0.6 saniye önünde yer alarak harika bir performans sergileyerek rallinin ilk etabını ve perşembe gününü ilk sırada tamamladı.

Rallinin sekiz sene sonra WRC takvimine dönüşü, başkent Atina’da yer alan Parthenon’un çevresinde yer alan 0.98km’lik asfalt etapla başladı.

Bu, rallinin tek tamamen asfalt olan etabıydı. Ralli, sonrasında geleneksel olarak çakıllı etaplara geçiş yapacak. Takımlar ilk etapta, cuma günkü ilk üç etapta kullanacakları çakıl zemin lastikleriyle sürüş yaptılar.

Ralli öncesindeki yoğun yağmur ve sisin ardından ilk etapta hava açıktı.

Ogier, favoriler arasında etaba başlayan son sürücüydü ve Fransız sürücü zorlu etapta hata yapmadı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Toyota, ilk üç sırayı elde ederek etabı domine etti. Evans 0.6sn geride ikinci olurken, Estonya Rallisi’nin galibi Kalle Rovanpera 0.8sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Belçika Rallisi’nin galibi Hyundai sürücüsü Thierry Neuville 0.9sn geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, onun takım arkadaşları Dani Sordo ve Ott Tanak sırasıyla beşinci ve altıncı oldular.

WRC2’deki şampiyonluk adayları Mads Ostberg ve Andreas Mikkelsen aynı zamanı kaydettiler ve genel klasmanda yedinciliği paylaştılar.

M-Sport ikilisi Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ise rakiplerinin hızına ayak uyduramadı ve sırasıyla 17. ve 21. olabildiler.

Ralli, cuma sabahındaki 5 etap ile devam edecek.