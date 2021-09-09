M-Sport'tan ayrılan Suninen, Finlandiya'da WRC2'de mücadele edecek

Suninen, geçtiğimiz Cuma günü sürpriz bir şekilde M-Sport takımından ayrıldığını duyurdu. Bu sene WRC ve WRC2 sınıflarında karışık bir programa sahip olan Suninen'in normalde bu ay sonunda gerçekleştirilecek Akropol Rallisi'ne WRC2 sınıfında katılması bekleniyordu.

Ancak Suninen, geçtiğimiz cuma günü yapmış olduğu açıklamada M-Sport ile yollarını ayırdığını duyurdu. Suninen'in Finlandiya Rallisi'ne WRC sınıfında katılması bekleniyordu.

Yeni mücadeleler için M-Sport'tan ayrıldığını duyuran Suninen, çok geçmeden Finlandiya Rallisi'ne katılacağını, orada WRC2 Volkswagen Polo GTi'yı süreceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suninen, "2021 Finlandiya Rallisi'nde mücadele edeceğimizi duyuracağım için mutluyum. WRC2 sınıfında Volkswagen Polo GTI kullanacağım."

"Kendi evimde yarışmak her zaman özel hissettirir. Özellikle de rallinin 70. edisyonuna katılmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Suninen'in rallideki geleceği M-Sport'tan ayrılmasının ardından şimdilik net değil.