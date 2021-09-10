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WRC / Yunanistan Rallisi Haberler

Yunanistan Rallisi: Rovanpera lider, Evans ve Neuville mekanik sorun yaşadı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, cuma günü gerçekleştirilen açılış etaplarının ardından genel klasmanda ilk sıraya yükselirken, Elfyn Evans ve Thierry Neuville büyük şanssızlık yaşadı.

Yunanistan Rallisi: Rovanpera lider, Evans ve Neuville mekanik sorun yaşadı

Cuma sabahı üç etap gerçekleştirildi. Günün ilk etabını Hyundai sürücüsü Ott Tanak kazanırken, ikinci ve üçüncü etapta zafer Rovanpera'nın oldu. Toyota'nın 20 yaşındaki sürücüsü bu sonuçla genel klasmanda 3.8 saniye farkla, Tanak'ın önünde ilk sıraya yükseldi.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, etaba ilk başlayan isim olmasının ardından genel klasmanda Rovanpera'nın 7.5 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Hyundai'den Dani Sordo, 10 saniyelik erken start cezası almasının ardından 23.4 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Adrien Fourmaux 40.6 saniye geride beşinci ve Gus Greensmith 45.8 saniye geride beşinci altıncı sırada bulunuyor.

WRC2 sınıfında Andrea Mikkelsen'in liderliği bulunurken, WRC3'te Chris Ingram'ın liderliği var.

Güne güçlü şekilde başlayan üçüncü Toyota sürücüsü Evans içinse tamamen farklı bir hikaye vardı. Üçüncü etaba gelirken vites kutusu sorunu yaşayan Evans, etaba geç başlamasından ötürü 40 saniyelik bir zaman cezası aldı ve aynı zamanda etabı altıncı viteste sıkışmış aracıyla tamamlamak zorunda kaldı. Günün üçüncü etabında daha da fazla zaman kaybeden Evans, bundan ötürü daha henüz dört etap geride kalmışken 3 dakika 52 saniye geride kalmış oldu.

Hyundai sürücüsü Neuville de dördüncü etaptan önce şanssızlık yaşadı. Hidrolik direksiyonda problem yaşayan Neuville, kontrol bölgesine 24 dakika geç geldiği için 4 dakika zaman cezası aldı ve zaten zorlandığı günde 6 dakika 9 saniye geriye düşmüş oldu.

Neuville, "Gerçekten büyük bir karmaşaydı. Bu sabahtan itibaren çok fazla teknik sorunumuz vardı ve şimdi hidrolik direksiyonda sorun yaşadık. Yani unutulacak bir gündü."

"Savaşmaya devam ediyoruz. Bugün gidilecek iki etap daha var ve pes etmeyeceğiz." dedi.

Ralli, öğleden sonra yapılacak iki etapla kaldığı yerden devam edecek.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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