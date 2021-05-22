WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

Gelecek sene Rally1 araçlarında kullanılacak olan yeni hibrit sisteminden elde edilen enerji, ekiplerin performans avantajı yakalamaya çalışmamasını engellemek için çoğunlukla yazılım uzmanları tarafından kontrol edilecek ve ekipler bu gücü ayarlanamayacak.

Toyota Gazoo Racing Team takım patronu Jari Matti-Latvala, WRC'deki teknolojinin Formula 1 ile kıyaslanamayacağını ve Rally1 araçlarındaki gücün çoğunun yazılım uzmanları tarafından kontrol edileceğini söyledi.

M-Sport Ford takım patronu Malcolm Wilson ise geçtiğimiz günlerde 2022 regülasyonlarıyla birlikte ekiplerin kuralları sonuna kadar zorlayacağına inandığını belirtmişti.

Buna ek olarak Wilson, elektrik motoru ne zaman devreye sokacaklarına karar vereceklerinden dolayı ekiplerinden üzerinde daha çok baskı oluşacağını da ekledi.

Latvala, sürücülerin bu enerjinin kullanımında daha az söz sahibi olacağını çünkü araçlarda KERS tarzında direksiyonda basabildikleri bir tuş olmayacağını söylemişti.

Konu hakkında konuşan Latvala, ''Benim bildiğim kadarıyla, istediğiniz zaman ekstra enerji kullanmak için F1'deki gibi bir buton bulundurmaya izniniz yok. Bunu rallide yapamazsınız.''

''Yani sistemi ne kadar etkileyebileceğinizi, kullanılmak için neye basacağınızı ya da bu enerjinin ne zaman orada olacağını bilmiyorum.''

''Sanırım bunlar yazılımlarla alakalı olacak, bazı açılardan sürücüler bunu sürüş stilleri ile etkileyebilecek ancak [bu enerjiyi] ne zaman ve nasıl kullanacaklarına karar veremeyecekler.''

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

''Daha çok sürüş stili (ayağınız gazdayken ve gazda değilken nasıl şarj olduğuna ve nasıl olmadığı) ile ilgili olacak."

''Bu enerjiyi kullanırsanız, tekrar kullanmak için şarj etmeniz gerekecek. Yani ilk etaba elektrik enerjisi ile başlamayacaksınız. Bence enerjiyi sürekli kullanıp, tekrardan şarj edeceğiz enerjiyi saklama söz konusu olmayacak." dedi.

Toyota, test pilotları Juho Hanninen'in 3 günlük testiyle birlikte 2022 aracını geliştirme çalışmalarında tempoyu arttırdı. Latvala bu testlerde mühendisler tarafından neredeyse 600km'lik data toplandığını söyledi.

Latvala bu 3 günlük testte kullandıkları hibrit sistemi hakkında çok bilgi vermedi ve şu ifadeleri kullandı: ''Testlerde oldukça basit bir araç kullandık ancak hibrit sistemi hakkında henüz detaylı bilgi vermeyeceğim. Daha çok test yaptıkça sizlere bilgi verebilirim.''

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