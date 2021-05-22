Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin
WRC Haberler

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Ekipler, gelecek seneki Rally1 araçlarında bulunacak yeni hibrit sistemden elde dilen enerjiyi ayarlayamayacaklar.

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

Gelecek sene Rally1 araçlarında kullanılacak olan yeni hibrit sisteminden elde edilen enerji, ekiplerin performans avantajı yakalamaya çalışmamasını engellemek için çoğunlukla yazılım uzmanları  tarafından kontrol edilecek ve ekipler bu gücü ayarlanamayacak.

Toyota Gazoo Racing Team takım patronu Jari Matti-Latvala, WRC'deki teknolojinin Formula 1 ile kıyaslanamayacağını ve Rally1 araçlarındaki gücün çoğunun yazılım uzmanları tarafından kontrol edileceğini söyledi.

M-Sport Ford takım patronu Malcolm Wilson ise geçtiğimiz günlerde 2022 regülasyonlarıyla birlikte ekiplerin kuralları sonuna kadar zorlayacağına inandığını belirtmişti.

Buna ek olarak Wilson, elektrik motoru ne zaman devreye sokacaklarına karar vereceklerinden dolayı ekiplerinden üzerinde daha çok baskı oluşacağını da ekledi.

Latvala, sürücülerin bu enerjinin kullanımında daha az söz sahibi olacağını çünkü araçlarda KERS tarzında direksiyonda basabildikleri bir tuş olmayacağını söylemişti.

Konu hakkında konuşan Latvala, ''Benim bildiğim kadarıyla, istediğiniz zaman ekstra enerji kullanmak için F1'deki gibi bir buton bulundurmaya izniniz yok. Bunu rallide yapamazsınız.''

''Yani sistemi ne kadar etkileyebileceğinizi, kullanılmak için neye basacağınızı ya da bu enerjinin ne zaman orada olacağını bilmiyorum.''

''Sanırım bunlar yazılımlarla alakalı olacak, bazı açılardan sürücüler bunu sürüş stilleri ile etkileyebilecek ancak [bu enerjiyi] ne zaman ve nasıl kullanacaklarına karar veremeyecekler.'' 

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

''Daha çok sürüş stili  (ayağınız gazdayken ve gazda değilken nasıl şarj olduğuna ve nasıl olmadığı) ile ilgili olacak."

''Bu enerjiyi kullanırsanız, tekrar kullanmak için şarj etmeniz gerekecek. Yani ilk etaba elektrik enerjisi ile başlamayacaksınız. Bence enerjiyi sürekli kullanıp, tekrardan şarj edeceğiz enerjiyi saklama söz konusu olmayacak." dedi.

Toyota, test pilotları Juho Hanninen'in 3 günlük testiyle birlikte 2022 aracını geliştirme çalışmalarında tempoyu arttırdı. Latvala bu testlerde mühendisler tarafından neredeyse 600km'lik data toplandığını söyledi.

Latvala bu 3 günlük testte kullandıkları hibrit sistemi hakkında çok bilgi vermedi ve şu ifadeleri kullandı: ''Testlerde oldukça basit bir araç kullandık ancak hibrit sistemi hakkında henüz detaylı bilgi vermeyeceğim. Daha çok test yaptıkça sizlere bilgi verebilirim.''

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

Önceki haber

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

11s
2
Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

1g
3
Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

17s
4
Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

14s
5
Formula 1

TOSFED, Intercity İstanbul Park'ın "rol çalma" iddialarına cevap verdi

16s
Son Haberler
WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak
WRC

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

20dk
M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin
WRC

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

45dk
Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3
WRC

Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3

16s
Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı
WRC

Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı

21 May 2021
Hyundai, 2022 Rally1 WRC aracının ilk fotoğraflarını yayınladı
WRC

Hyundai, 2022 Rally1 WRC aracının ilk fotoğraflarını yayınladı

16 May 2021
Son Videolar
2021 Hırvatistan Rallisi: Güç etabı 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: Güç etabı

2021 Hırvatistan Rallisi: 17 - 19. etaplar 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: 17 - 19. etaplar

Hırvatistan Rallisi'nde zafer Ogier'in oldu 01:16
WRC
26 Nis 2021

Hırvatistan Rallisi'nde zafer Ogier'in oldu

2021 Hırvatistan Rallisi: 13 - 16. etaplar 01:51
WRC
26 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi: 13 - 16. etaplar

2021 Hırvatistan Rallisi - 9. ve 12. etaplar 01:51
WRC
24 Nis 2021

2021 Hırvatistan Rallisi - 9. ve 12. etaplar

Daha fazlası
Jason Craig
M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin Portekiz Rallisi
WRC

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı
WRC

Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı

Villas-Boas, Portekiz Rallisi'ne katılacak Portekiz Rallisi
WRC

Villas-Boas, Portekiz Rallisi'ne katılacak

Çok Okunanlar Bugün

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''
Formula 1 Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Marko, Tsunoda’nın talimatları dinlememesi konusunda öfkeli
Formula 1 Formula 1

Marko, Tsunoda’nın talimatları dinlememesi konusunda öfkeli

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

2022 Formula 1 hayalleri ve gerçekleri - HAYALLER (1. BÖLÜM)
Formula 1 Formula 1

2022 Formula 1 hayalleri ve gerçekleri - HAYALLER (1. BÖLÜM)

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Leclerc: "Hayalim Monako'da kazanmak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hayalim Monako'da kazanmak"

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Son Haberler

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak
WRC WRC

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin
WRC WRC

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3

Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı
WRC WRC

Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.