M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

Autosport'a konuşan Wilson, birçok sürücüyle tartışma aşamasında olduklarını açıkladı. Fakat M-Sport Ford'un seçenekleri, son iki hafta yaşananlar düşünüldüğünde azalmış gibi görünüyor.

Hyundai Motorsport, şimdiden Thierry Neuville ve Ott Tanak'la çok yıllık anlaşmalarını yaptı ve Toyota da, 2022 ve sonrası için Elfyn Evans'la anlaşmak istediklerini açıkladı.

2017 ve 2018'in şampiyonu Sebastien Ogier ise, serideki son sezonunda Toyota'yla kalmak isteyeceğini doğruladı. Fransız sürücü, aralık ayından sonra Julien Ingrassia ile katıldığı etkinlikler konusunda seçici olacak.

M-Sport Ford'la ilişkilendirilen isimlerden biri Andreas Mikkelsen ve Norveçli pilot, yeni hibrit motorlu Rally1 aracıyla, ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nden itibaren tam zamanlı sürüş yapmak için tartışmalar gerçekleştirdi.

Mikkelsen, bu konudaki şansını artırmak için bu sezon WRC2 programında yer alıyor. Şu anda şampiyonayı önde götüren Norveçli sürücü, bu hafta Portekiz'deki yarışı, COVID-19 pozitif olması nedeniyle kaçıracak.

Autosport/Motorsport.com'a Portekiz Rallisi'nden önce konuşan Wilson, ''İyi sürücüler her gün azalıyor, bu kesin bir şey. Ancak hâlâ şampiyonayı önde götürebilecek kişiler olduğuna inanıyoruz.''

''Hâlâ çeşitli kişilerle tartışmalar içindeyiz ancak kesinlikle yetişen iyi ve genç sürücüler de var. Geçmişte de genç sürücülerle birlikte çalışmıştık, bu işin bir parçası ve bundan keyif alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Wilson, gelecek sezon için asıl hedeflerinin, 2017'nin sonunda Toyota'ya katılmak için M-Sport Ford'dan ayrılan Tanak olduğunu doğruladı. Wilson, Eski dünya şampiyonuyla anlaşma imzalama şansını kaçırmış olsalar da, tanınmış bir isimle çalışmak için daha fazla para sunabileceklerini söyledi.

''Rakamları tartışmıyoruz ancak herkes bunları görebilir. 2017-18'de Sebastien Ogier'le bir yol bulduk.''

''Ott'un hedeflerimden biri olduğu ortada. 2022 için Ott'u geri almak istedim ancak başaramadık. Fakat onun içinde bulunduğu durumu anlıyorum.''

''Önceliğimiz üst düzey bir sürücü almak ve 2017-18'deki durumumuza geri dönmek.''

''Asıl hedefim, şampiyonayı tüm sezon lider götürebilecek biriyle anlaşmak.''