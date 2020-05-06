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WRC'nin düzenlediği" tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oylamasını Sainz kazandı

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WRC'nin düzenlediği" tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oylamasını Sainz kazandı
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 May 2020 11:45

Carlos Sainz, WRC tarafından düzenlenen bir ankette Sebastien Loeb'ü geride bırakarak "tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oldu.

Bu yılın başında üçüncü Dakar Rallisi zaferine ulaşan 1990 ve 1992 WRC şampiyonu Sainz, eleme sistemiyle gerçekleştirilen ankette Sebastien Loeb ile birlikte finale kaldı.

Finalde 80 bin taraftar oy kullanırken, Sainz bu oyların %57.28'ini alarak tüm zamanların en iyi ralli pilotu seçildi.

Sainz oylama boyunca pek çok zorlu rakibi de geride bıraktı. bunlar arasında 1983 WRC şampiyonu Hannu Mikkola, 1996-99 şampiyonu ve mevcut Toyota Gazoo Racing takım patronu Tommi Makinen ve 2013-18 şampiyonu Sebastien Ogier de yer aldı.

Sonuç olarak anket boyunca 300 binden fazla oy kullanıldı.

Sainz, "Bu unvanı kazandığım için mutlu ve gurur duyuyorum. Öncelikle beni finale taşıdığınız ve sonra da Sebastien Loeb'e karşı bu unvanı kazanmamı sağladığınız için teşekkür ederim."

"Sebastien Loeb'ü ne kadar yüksek seviyede gördüğümü ve en büyük olmayı ne kadar hak ettiğini söylememe gerek bile yok. Ama sadece onun değil, tüm dünya şampiyonlarının bu unvanı hak ettiğini söylemeliyim."

"Günün sonunda birileri kazanmak zorunda ve bu konuda o kişi bendim."

"Her şeyimi ralliye verdim. Ralli benim hayatım ve hayalimdi. Bugün ralli ve tüm ralli ailesi bana büyük bir gülümseme ve bu büyük unvan veriyor." dedi.

Loeb, 79 WRC galibiyeti ve dokuz dünya şampiyonluğuyla, 26 galibiyeti ve iki şampiyonluğu bulunan Sainz'a kıyasla istatistiksel anlamda daha iyi bir pozisyonda yer alıyor.

Ancak taraftarların Sainz'ı seçmesinde İspanyol sürücünün Dakar Rallisi'ndeki son zaferinin büyük bir rolü varmış gibi görünüyor. 

Ayrıca hem Sainz hem de oğlu Sainz Jr, sosyal medyadan ankete destek çağrısında bulundular.

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Editör Haydn Cobb

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