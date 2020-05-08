WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor

Dünya Ralli Şampiyonası koronavirüsle ilgili mevcut durumdan etkilenen serilerden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'ndan yapılan son açıklamaya göre 16-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Safari Rallisi'nin kaderi 15 Mayıs'ta belli olacak.

Kenya hükümeti bu tarihte, koronavirüsle ilgili mevcut durumu analiz edecek ve alınan tedbirler hakkında bir güncelleme yayınlayacak. WRC de buna göre bir program belirleyecek.

6-9 Ağustos arasında yapılacak olan Finlandiya Rallisi'nin kaderi Haziran ayı başında belli olacak. Şu anda Temmuz sonuna kadar ülkede herhangi bir etkinlik yapılması yasak. Rallinin Eylül veya Ekim aylarına ertelenmesi değerlendiriliyor.

3-6 Eylül'deki Yeni Zelanda Rallisi'yle ilgili karar ise Mayıs sonunda verilecek.

Ülkemizde yapılması planlanan Türkiye Rallisi'nin 24-27 Eylül'de yapılması planlanıyor. Bu konuda herhangi bir soru işareti bulunmadığı açıklandı.

Ayrıca 15-18 Ekim'deki Almanya Rallisi, 29 Ekim-1 Kasım'daki Britanya Rallisi ve 19-22 Kasım'daki Japonya Rallisi planlandığı tarihler arasında yapılacak.

Daha önce İtalya Rallisi için yeni bir tarih arandığı açıklanmıştı. Bu hafta başından itibaren ülke genelindeki kısıtlamalarda hafif bir iyileşme oldu ve bunun ralliyi nasıl etkileyeceği hakkında bilgi verilmedi.

Arjantin Rallisi'nin ise hükümet kısıtlamalarından ötürü yılın son üç ayından önce yapılması beklenmiyor.

Şampiyona şu anda etkinlik formatını, şampiyona gereksinimlerini, lojistiği, sosyal mesafe kurallarını ve sağlık gereksinimlerini tartşımaya devam ediyor.

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