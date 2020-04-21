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Kubica gelecekte WRC'ye dönebilir

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Kubica gelecekte WRC'ye dönebilir
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 06:25

Robert Kubica, gelecekte bir noktada tekrar ralli yapabileceğini kabul etti.

Robert Kubica, 2010 F1 sezonunun ardından katıldığı bir rallide kaza yapmış ve ağır yaralanmıştı.

Bu yüzden sağ kolu ciddi şekilde hasar aldı ve sonrasında F1'e veda etmek zorunda kaldı. Kubica, rehabilitasyon süreci sonrası ralli ile motor sporlarına döndü ancak istediği sonuçları alamayınca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.

Geçen yıl F1'e dönen Polonyalı sürücü, gelecekte tekrar ralli yapabileceğini söyledi.

"Polonya'dan geliyorum, burada ralli çok popüler. Karting ile başladım. Henüz 14-15 yaşlarındayken, pek çok insan bana rallilerle ilgilenmem gerektiğini söyledi."

"Buna karşı çıktım çünkü pist yarışlarında olmaktan memnundum. Uzunca bir süre ralli bile yapmadım. Ancak Tomek Kuchar sayesinde bir gün N-grubu Lancer Evo VI ile [2004'te] Barbórka Rallisi'ne katıldım."

"Rallileri severdim ve kışın biraz antrenman yaptım. Jan Kopecky ile konuştum. Ondan bir araba bile aldım. Tüm hayatım boyunca yaptığımdan tamamen farklı bir şeydi. Beğendim."

"Sonra Formula 1'de yarışmaya başladım. Kazadan sonra rallilere geri döndüm çünkü zorluklara ihtiyacım vardı. Benim için rallide yaptığım şey Formula 1'de yaptığımdan yüz kat daha büyüktü."

"Gençken birçok insan beni buraya çağırdı, ama aynı fikirde olmak istemedim. Ama rallinin benim daha iyi bir sürücü olmamı ve F1'de ekstra şeyler yapmamı sağlayacağına karar verdim. Rallilerde yaptığım şey, Formula 1'den 100 kat daha fazlaydı."

"Bir günlük çakıl testinden sonra WRC2 kategorisine [2013'te] Ralli Portekiz'e katıldım. Daha önce hiç böyle bir şeye katılmamıştım ve testler rallilerden çok farklı. Azores'te liderdim, ama bir kaza yaptım, çünkü ralli çizgisini takip etmeye alışık değildim."

"Yolu gördüğümde, beynim yarış deneyimlerime dayanarak otomatik olarak benim için en uygun çizgiyi belirledi."

"Peki ralliye döner miyim? Aslında bu yıl rallilere dönme konusunda belli bir fikrimiz ve fırsatımız vardı. Sonuçta yeni WRC araçları var ve bu çok etkileyici. Ama şu noktada dönmek daha zor olurdu. Çünkü ralli araçları şimdi daha hızlı ve daha zor. Aerodinami çok fazla rol oynuyor. O hisse tekrar alışmanız gerekiyor."

"İlk WRC+ araçları tanıtıldığında sürücülerin onları iyi şekilde tanıması için birkaç ralli gerekiyordu. WRC+'ı seviyorum. Onları denemek istiyorum çünkü çok özeller. Yani denemek istediğimi gizlemiyorum. Ayrıca, onları biraz değiştirmek istiyorlar."

"Küresel çaptaki değişim ve hibrit durum söz konusu olduğunda normal bir süreç." 

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Editör Kemal Şengül

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