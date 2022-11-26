WRC, 2024 için Orta Doğu etkinliği planlıyor

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WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, bu yılın başında seri programındaki eksik olan bölüme bir çöl etkinliği eklemek istediğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'da gerçekleşecek bir etkinliğin gelecek yılın programına dahil olması bekleniyordu, ancak 2023 takvimi için onaylanmadı.

Ancak WRC, gelecek yıl Orta Doğu'ya geri dönme isteğini yineleyen bir bildiri yayınladı ve Autosport, bunun 2024'te gerçekleşebileceğini düşünüyor. Orta Doğu, Rally Jordan.xc ile en son 2011'de WRC takviminde yer aldı.

WRC'den yapılan açıklamada, "Bu tür bir rallinin şampiyonaya getireceği benzersiz mücadele için Orta Doğu'ya gitmeyi istiyoruz."

“Bu tarz bir etkinliği doğru bir şekilde hazırlamak ve bu projeyi tüm ortaklarımızla birlikte gerçekleştirebilmek için yeterli zamana sahip olmak amacıyla 2024'te Orta Doğu'da bir WRC turu yapmak için çalışıyoruz.” dedi.

2023 takviminin yayınlanması, 1991'den bu yana İspanya Rallisi'nde şampiyonanın temel taşının yerini alacak tamamen yeni bir asfalt tabanlı Orta Avrupa Rallisi'nin eklenmesini doğruladı.

WRC'nin yeni Avrupa etkinliği, güneydoğu Almanya'nın Passau kentinde yapılacak, ancak Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne de gidilecek.

Takvimin yayınlanmasının ardından konuşan Larkin, bunun hayranlar için takvime faydalı olacağına inanıyor.

Autosport'a konuşan Larkin, “Almanya hakkında yıllardır çok fazla deneyime sahibiz.”

Rally Spain drops off the calendar next year, but organisers hope to return in 2024 Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Avrupa Ralli Şampiyonası etkinliklerimiz aracılığıyla Çek Cumhuriyeti ile de iyi bir deneyime sahibiz."

“Almanya/Avusturya'ya ait bir şirket olduğumuz için, iki ana vatanımızla ilgili bir etkinliğin olması bizim için harika."

“Ayrıca, üç farklı ülkeden çok sayıda hayranı tek bir etkinliğe getirmemizi sağlıyor. Bunu yapabilen pek fazla spor yok." dedi.

Larkin ayrıca WRC'nin İspanya'nın gelecekte programa dönmesi ihtimali üzerine konuştu: “Maalesef talep yüksek. İspanya'nın sözleşmesi bitmişti ve üç ülkeye gitme fırsatımız vardı."

“İlgili tüm faktörleri düşündük ve bence zor bir karar verdik." dedi.

İspanya Rallisi organizatörleri bugün kısa bir açıklama yaparak 2024'te takvime yeniden katılma isteklerini doğruladı.

Açıklama: “RACC, Katalunya-Kosta Daurada Rallisi'nin 2024'te bir kez daha WRC'ye katılması için organizatörle birlikte çalışmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi aynı titizlikle, 2023'te RallyRACC başka şampiyonalar için uygun durumda olacak."

WRC aynı zamanda, yakında onaylanması beklenen bir test etkinliğine ev sahipliği yapma planı ile ABD'ye bir adım daha yaklaşıyor olabilir.

The USA has been absent from the WRC calendar since 1988 Photo by: Motorsport Images

Larkin, gelecek yıl nisan ayında; ülkede bir test etkinliğinin gerçekleşebileceğini umuyor, ancak detaylar ve mekan henüz açıklanmadı.

WRC, ABD'yi en son 1988'de Washington'daki Olympus Rallisi'ni Lancia'dan Miki Biasion kazandığında ziyaret etmişti.

Larkin, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde, muhtemelen Noel'e kadar, gelecek yıl nisan ayındaki bir test etkinliğini kararlaştıracağımızı düşünüyoruz."

“Sırf oraya gitmiş olmak için gitmek istemiyoruz, oraya gitmek istiyoruz çünkü yapabileceğimiz iyi bir etkinlik var."

“Bunun doğru bir şekilde yapıldığından emin olmamız gerekiyor."

“ABD'de bir etkinlik düzenlemek için baskı altındayız ancak bu iyi bir şey, çünkü bizi motive ediyor ve biz bunu doğru bir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.