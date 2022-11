WRC, 2024 için Orta Doğu etkinliği planlıyor

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, bu yılın başında seri programındaki eksik olan bölüme bir çöl etkinliği eklemek istediğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'da gerçekleşecek bir etkinliğin gelecek yılın programına dahil olması bekleniyordu, ancak 2023 takvimi için onaylanmadı.

Ancak WRC, gelecek yıl Orta Doğu'ya geri dönme isteğini yineleyen bir bildiri yayınladı ve Autosport, bunun 2024'te gerçekleşebileceğini düşünüyor. Orta Doğu, Rally Jordan.xc ile en son 2011'de WRC takviminde yer aldı.

WRC'den yapılan açıklamada, "Bu tür bir rallinin şampiyonaya getireceği benzersiz mücadele için Orta Doğu'ya gitmeyi istiyoruz."

“Bu tarz bir etkinliği doğru bir şekilde hazırlamak ve bu projeyi tüm ortaklarımızla birlikte gerçekleştirebilmek için yeterli zamana sahip olmak amacıyla 2024'te Orta Doğu'da bir WRC turu yapmak için çalışıyoruz.” dedi.

2023 takviminin yayınlanması, 1991'den bu yana İspanya Rallisi'nde şampiyonanın temel taşının yerini alacak tamamen yeni bir asfalt tabanlı Orta Avrupa Rallisi'nin eklenmesini doğruladı.

WRC'nin yeni Avrupa etkinliği, güneydoğu Almanya'nın Passau kentinde yapılacak, ancak Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne de gidilecek.

Takvimin yayınlanmasının ardından konuşan Larkin, bunun hayranlar için takvime faydalı olacağına inanıyor.

Autosport'a konuşan Larkin, “Almanya hakkında yıllardır çok fazla deneyime sahibiz.”

Rally Spain drops off the calendar next year, but organisers hope to return in 2024

Photo by: McKlein / Motorsport Images