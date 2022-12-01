WRC, gözünü Güney Avustralya'ya çevirdi

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Son zamanlarda çoğunlukla ülkenin güneydoğusundaki Coffs Harbour'da düzenlenen ralli, 2019'dan beri WRC takviminde yer almıyor. Coffs'un Sidney'e uzaklığı nedeniyle takımlar tarafından sevilmeyen parkurun değişmesi halinde Avustralya'nın takvime geri dönebileceği düşünülmekte.

Söylentilere göre Güney Avustralya hükümeti an itibariyle WRC yetkilileriyle temas halinde olan iki eyaletten biri. Rallinin düzenlenmesi beklenen şehir ise Adelaide.

Autosport'a konuşan WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, "Devlet kurumlarıyla iki ön görüşme halindeyiz, görüşmelerimizi ilerletecek ve işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."

Hangi eyaletlerin devrede olduğu konusunda bilgi vermeyen Larkin, şampiyonanın Coffs Harbour'a dönmeyeceğini doğruladı.

Larkin, "Coffs Harbour'a dönüş söz konusu değil. Yeni Güney Galler eyaletiyle yapılan anlaşmanın süresi doldu, bu yüzden başka yerleri araştırıyoruz."

"Dönüş için hedef 2025, daha önce değil. Takvimdeki boşluklar için talep büyük, bu nedenle oldukça pratik ve rasyonel davranıyoruz."

"Ancak Avustralya ya da Yeni Zelanda olsun, Okyanusya şu anda bizim temel hedeflerimizden biri. Yeni Zelanda ile de görüşmelerimiz devam ediyor."

Yeni Zelanda bu yıl on yıl sonra ilk kez WRC'ye ev sahipliği yaptı, ancak gerekli hükümet desteğini sağlayamadığı için bir sene içinde takvimden düştü.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın aynı takvimde yer almasının mümkün görünmediğini söyleyen Larkin, iki rallinin dönüşümlü olarak takvimde bulunmasını da beklemiyor.

Larkin, "İki ralliyi arka arkaya düzenleyemeyiz, bu yüzden ayrılmaları gerekecek. Japonya ile sabit, Şili ile orta vadeli ve Kenya ile uzun vadeli sözleşmelerimiz var."

Güney Avustralya'nın onay alması halinde, 1985'ten 1995'e kadar Avustralya GP'sine ev sahipliği yapan Adelaide yeniden bir dünya şampiyonasına merhaba diyecek.

Avustralya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan çakıl rallisi Adelaide Hills Rallisi ile ralli asfalt üzerinde düzenlenen Adelaide Rallisi nedeniyle motor sporlarına yabancı olmayan eyaletin WRC'ye ilgi göstermesinin bir diğer sebebi de hükümet değişikliği.

Yeni seçilen GA hükümetinin ilk adımlarından biri, South Avustralya Motorsport Board'u yeniden kurmak oldu. Yönetim kurulunda eski F1 yarış direktörü Michael Masi de yer alıyor.

SAMB'nin son birkaç aydaki öncelikli odak noktası bu hafta sonu gerçekleşecek olan Adelaide 500'ü canlandırmak olsa da, Castrol Motorsport News podcast'ine konuşan CEO Mark Warren, dünya şampiyonalarının da büyük resmin bir parçası olduğunu söyledi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Warren, "Kurul kurulduğundan bu yana, başka nelere bakılabileceğine dair pek çok öneri almış olmamız herhalde sürpriz olmayacaktır, dolayısıyla dikkatimizi bu konulara yöneltmeye başlıyoruz."

"Daha önce bazı dünya şampiyonalarının buraya gelmesiyle ilgili pek çok konuşma yapılmıştı. Michael Masi Yönetim Kurulu'nda yer alması için harika bir isim, çünkü yarış dünyasıyla çok yakından bağlantılı."

"Ancak Adelaide Rallisi'nin düzenlenmesi ve sadece pist yarışlarından ziyade ralli ve diğer motor sporlarıyla da daha fazla ilgilenilmesi gibi konular da var.

"Önümüzde iyi fırsatlar olacak." dedi.