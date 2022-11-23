M-Sport, Loeb ile yola devam etmeye açık

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Bu sezon dört rallide M-Sport Ford koltuğuna geçen 48 yaşındaki Loeb, sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'da zafere ulaşarak kariyerinin 80. galibiyetini elde etti. Fransız sürücü böylece "bir ralli kazanan en yaşlı sürücü" rekorunu da kırdı.

Portekiz, Kenya ve Yunanistan rallilerinde de boy gösteren Loeb bu üç rallide de podyum temposundaydı, ancak Portekiz'de hata yapması, Kenya ve Yunanistan'da ise dayanıklılık sorunları nedeniyle üç ralliden de eli boş ayrıldı.

Gelecek sezon da birkaç rallide mücadele etmek isteyen Loeb için en gerçekçi seçenek M-Sport, fakat takımdan henüz resmi bir açıklama yok.

Autosport'a konuşan M-Sport takım patronu Richard Millener, "Seb yarışmak için oldukça istekli ama aynı zamanda bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor."

"Bu yıl dört rallide ona sahip olmak harikaydı, bu rallilerden sadece birinde sonuç alabilmemiz utanç verici. Onunla daha fazlasını yapmanın bir yolunu bulmak harika olurdu."

"Red Bull hala bizi desteklemeye istekli ve Seb gibi insanları takıma kazandırma becerisine sahipler, ancak bunun gerçekleşmesi için birçok şeyin doğru yerde olması gerekiyor." dedi.

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

M-Sport için bir diğer seçenek ise Hyundai'den ayrılan 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak

Millener, "Ott'un Hyundai'den ayrılmasıyla birlikte bir seçenek olduğu açık, ancak bu bizim için mali açıdan hala çok zor bir seçenek."

"Dünya şampiyonları fiyat etiketleriyle gelir. Onunla çalışmanın bir yolunu bulmak için elimizden geleni yapacağız ama bu biraz zor."

Millener, Ford takımının gelecek sezon için seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiğini ve 2023'te mücadele edecek araç sayısının henüz belirlemediklerini söyledi.

Millener, "Kaç araçla yarışacağımız tartışmaya açık. En doğru araç sayısının ne olduğu konusunda tartışmalar sürüyor."

"Sezon, bizim kadar çok araçla yarışan bir ekip için zor geçti. Kendinizi bu kadar zorladığınızda birad tükenmeniz de mümkün."

"Takıma çok fazla baskı yapmamak için de dikkatli olmalıyız. Bu yıl birkaç küçük mekanik sorun yaşadık, ancak bunun bir kısmının bu yıl takvimin çok sıkışık olması nedeniyle karşılaştığımız sıkıntılar olduğunu düşünüyorum."

"Çok araçla yarışıyorsak bunu verimli bir şekilde yapmak isteriz, sanırım bu yıl bunu %95 oranında başardık."

"Sadece çok araçla yarışmak için araç sayısını arttırmak konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Photo by: Red Bull Content Pool