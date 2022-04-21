WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor

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Dünya çapında rallinin zirvesi kabul edilen WRC, Rally1 düzenlemeleriyle birlikte, sürdürülebilir ve fosil içermeyen yakıtlarla çalışan, tamamen yeni hibrit otomobilleri piyasaya sürerek ciddi bir değişim sürecinin başlangıcına imza attı.

WRC'de mücadele eden üç takım, Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford, önümüzdeki üç yıl için yeni düzenlemeleri kabul ettiler, ancak FIA şimdiden WRC'nin 2025'ten sonra izleyeceği yol haritası için çalışmalara başlamış durumda.

FIA, bu yol haritasını belirlemek için haftalık toplantılar düzenliyor, ancak görünüşe göre 2025'ten sonra da Rally1 düzenlemeleri biraz değiştirilmiş şekilde varlığını koruyacak.

Kesin tahminler yapmak zor olsa da, yeni FIA Ralli Direktörü Andrew Wheatley mevcut Rally1 kurallarının %80'inin 2025'ten sonra da korunacağını tahmin ediyor.

Autosport'a konuşan Wheatley, "2025'te yapılacak değişiklikler, Rally1 kadar radikal olmayacak."

"Şu anda Rally1'de sahip olduklarımızın %80'inin bir süre daha korunacağını düşünüyorum. Bir sonraki büyük değişikliğimiz muhtemelen yeni teknolojileri seriye nasıl adapte edebileceğimize dair büyük bir adım olacak. Bu bir menzil genişletici mi olur, hidrojen kullanımı mı olur, tam akülü elektrik mi olur, bunu henüz bilemiyorum."

"2025'te düzenlemelerin ciddi derecede değişim geçireceğini hiç sanmıyorum. Bence otomotiv sektöründe herkesin hedefi daha çok 2029 veya 2030'a doğru, hangi enerji sisteminin geleceğine karar verebilmek yönünde."

“Şu anda bir devrime değil, bir evrime doğru ilerliyoruz. Sporun içinde yer alan herkesle çok yakın çalışmalıyız ve bu süreç bir sonraki adımın nasıl şekilleneceğini şimdiden göstermeye başladı."

"Yapmamız gereken, sahip olduğumuz üreticilerden ziyade potansiyel yeni üreticilerle iletişim kurmak. Şu anki büyük oyuncular muhtemelen gelecekte de büyük oyuncular olmaya devam edecekler, ancak kaçınılmaz olarak farklı bölgelerden başkaları da onlara katılacak. Sporun geleceği için heyecan verici olan şey bu.” dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Wheatley, düzenlemelerin çoğunlukla aynı kalacak olmasının yeni üreticileri spora daha rahat çekeceğine, üreticilerin hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmalarının cesaretlendirici bir faktör olduğuna dikkat çekti

Wheatley, “Motorlar ve şanzımanlarla ilgili düzenlemeler o kadar sıkı ki, yeni bir üreticinin gelişim açısından diğer üreticilerin önüne geçmesi çok zor, ancak imkansız değil.”

"Geliştirme açısından öne çıkabileceğiniz yer, aracınızın yıl boyunca çılgınca farklı arazilere en uygun olmasını sağlamaktır."

"Şasi, frenler, süspansiyon ve araç aerodinamileri sürekli değişmiyorsa, bundan maksimum verimi almak için siz de mücadeleye dahil olmak istersiniz.

"Bence bu durum üreticileri seriye katılmaya teşvik ediyor çünkü motor sporları altı ya da dokuz ayda başarılı olabileceğiniz bir yer değil. Bu birkaç yıllık bir süreç." dedi.

Nispeten istikrarlı düzenlemeler, yeni markaların WRC'ye katılmayı düşünmesine izin verebilirken, Wheatley, otomotiv endüstrisinin şu anda motor sporlarına katılmayı zorlaştıran çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkında.

Wheatley, “Şu anda çoğu üreticinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Tedarik zinciri sorunları devam etmekte ve iki yıllık COVID kesintisinden çıkıyoruz. Dolayısıyla oturup onlarla konuşmak ve kesin bir gelecek planı sunmalarını beklemek çok zor."

"Bu yüzden üreticiler adına bir laboratuvar olarak görülmeli ve fırsatlara açık olmalıyız." dedi.