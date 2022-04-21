Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor Sonraki / Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı
WRC / Hırvatistan Rallisi Son dakika

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Rovanpera

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'nin shakedown etabında en hızlı isim oldu.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Rovanpera
Haberi dinle

Hırvatistan Rallisi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve etkinlik, bugün başlayan Shakedown ile başladı. Kalle Rovanpera Hırvatistan'daki 3.65 kilometrelik shakedown etabını en hızlı tamamlayan isim oldu.

Toyota Racing adına yarışan Rovanpera, üçüncü ve son denemesinde bu etabı 1 dakika 52.5 saniyede tamamladı. Bu, günün en iyi zamanıydı ve kalan süreçte Toyota sürücüsünden daha iyi bir zaman yapan çıkmadı.

Fin sürücüsü böylelikle ilk etap öncesinde iyi bir ritim yakalamış oldu.

Hyundai adına zorlu geçen ilk rallilerin ardından Thierry Neuville ve Ott Tanak ilk üç sırayı tamamlayan isimler oldular.

Neuville, Rovanpera'nın derecesinden sadece 0.1 saniye yavaş kaldı ve etabı ikinci sırada tamamlamış oldu. Onu da 0.7 saniye geriden Tanak takip etti.

Dördüncü ve beşinci sıralarda, aynı zamanı yapan Esapekka Lappi ve Craig Breen yer aldı. İkili, Rovanpera'dan 1.3 saniye yavaş kaldılar. Breen aynı zamanda en iyi Ford sürücüsü de oldu.

Gus Greensmith ve Oliver Solberg aynı zamanı yapan diğer isimler oldular. İkili 2.3 saniye geride 6. ve 7. sıralarda yer aldılar.

Ford Puma ile iyi bir başlangıç yapan Pierre Louis Loubet sekizinci olurken, Adrien Fourmaux dokuzuncu ve Takamoto Katsuta 10. oldu.

Hırvatistan Rallisi, yarın sabah resmen başlayacak.

Shakedown sonuçları:

Poz. Sürücü Araç Zaman
1. Kalle ROVANPERÄ Toyota GR Yaris  1 dk 52.5 sn
2. Thierry Neuville Hyundai i20 N +0.1 sn
3. Ott TÄNAK Hyundai i20 N +0.8 sn
4=. Esapekka LAPPI Toyota GR Yaris  +1.3 sn
5. Craig BREEN Ford Puma +1.3 sn
6 Gus GREENSMITH Ford Puma +2.3 sn
6=. Oliver SOLBERG Hyundai i20 N +2.3 sn
8. Pierre-Louis LOUBET Ford Puma +2.4 sn
9. Adrien FOURMAUX Ford Puma +3.4 sn
10. Takamoto KATSUTA Toyota GR Yaris  +4.0 sn
paylaşım
yorumlar
WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor
Önceki haber

WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor
Sonraki haber

Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı

Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı
Yorumları görüntüle
Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Pirelli; Imola, Miami, İspanya ve Monako'ya götüreceği lastikleri açıkladı Emilia Romagna GP
Formula 1

Pirelli; Imola, Miami, İspanya ve Monako'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Leclerc ve Sainz F1-75'le ilk demo sürüşünü tamamladı Ferrari Fiorano shakedown
Formula 1

Leclerc ve Sainz F1-75'le ilk demo sürüşünü tamamladı

Ferrari, F1-75'le ilk sürüşünü yoğun sis altında Fiorano'da yaptı Ferrari Fiorano shakedown
Formula 1

Ferrari, F1-75'le ilk sürüşünü yoğun sis altında Fiorano'da yaptı

Son Haberler

WRC Hırvatistan: Rovanpera net şekilde zirvede
WRC WRC

WRC Hırvatistan: Rovanpera net şekilde zirvede

Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı
WRC WRC

Hırvatistan Rallisi: Lappi ralliye veda etti, Evans lastik patlattı

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Rovanpera
WRC WRC

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Rovanpera

WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor
WRC WRC

WRC, 2025'ten sonra da bir süre Rally1 düzenlemelerini korumayı planlıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.