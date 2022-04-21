Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Rovanpera

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Hırvatistan Rallisi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve etkinlik, bugün başlayan Shakedown ile başladı. Kalle Rovanpera Hırvatistan'daki 3.65 kilometrelik shakedown etabını en hızlı tamamlayan isim oldu.

Toyota Racing adına yarışan Rovanpera, üçüncü ve son denemesinde bu etabı 1 dakika 52.5 saniyede tamamladı. Bu, günün en iyi zamanıydı ve kalan süreçte Toyota sürücüsünden daha iyi bir zaman yapan çıkmadı.

Fin sürücüsü böylelikle ilk etap öncesinde iyi bir ritim yakalamış oldu.

Hyundai adına zorlu geçen ilk rallilerin ardından Thierry Neuville ve Ott Tanak ilk üç sırayı tamamlayan isimler oldular.

Neuville, Rovanpera'nın derecesinden sadece 0.1 saniye yavaş kaldı ve etabı ikinci sırada tamamlamış oldu. Onu da 0.7 saniye geriden Tanak takip etti.

Dördüncü ve beşinci sıralarda, aynı zamanı yapan Esapekka Lappi ve Craig Breen yer aldı. İkili, Rovanpera'dan 1.3 saniye yavaş kaldılar. Breen aynı zamanda en iyi Ford sürücüsü de oldu.

Gus Greensmith ve Oliver Solberg aynı zamanı yapan diğer isimler oldular. İkili 2.3 saniye geride 6. ve 7. sıralarda yer aldılar.

Ford Puma ile iyi bir başlangıç yapan Pierre Louis Loubet sekizinci olurken, Adrien Fourmaux dokuzuncu ve Takamoto Katsuta 10. oldu.

Hırvatistan Rallisi, yarın sabah resmen başlayacak.

Shakedown sonuçları:

Poz. Sürücü Araç Zaman 1. Kalle ROVANPERÄ Toyota GR Yaris 1 dk 52.5 sn 2. Thierry Neuville Hyundai i20 N +0.1 sn 3. Ott TÄNAK Hyundai i20 N +0.8 sn 4=. Esapekka LAPPI Toyota GR Yaris +1.3 sn 5. Craig BREEN Ford Puma +1.3 sn 6 Gus GREENSMITH Ford Puma +2.3 sn 6=. Oliver SOLBERG Hyundai i20 N +2.3 sn 8. Pierre-Louis LOUBET Ford Puma +2.4 sn 9. Adrien FOURMAUX Ford Puma +3.4 sn 10. Takamoto KATSUTA Toyota GR Yaris +4.0 sn