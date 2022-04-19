WRC efsanesi Loeb, Portekiz Rallisi'nde yeniden M-Sport'a katılacak!

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M-Sport ile tek rallilik kontrat imzalayan dokuz kez dünya şampiyonu, Ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nde Toyota sürücüsü Sebastien Ogier ile galibiyet savaşına girmiş ve Fransız sürücüyü mağlup ederek kariyerinin 80. WRC galibiyetini elde etmişti.

Bu yıl Ford Puma ile güçlü görünen M-Sport, Extreme E, FIA World Rally-Raid ve DTM gibi serilerde yarışacağı açıklanan 48 yaşındaki Fransız sürücünün daha fazla WRC etkinliğine katılmasını istiyordu.

Şimdi Ford ve Red Bull'un desteği sayesinde Loeb'ün 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Portekiz Rallisi'nde beşinci Puma ile yarışacağı doğrulandı.

Uzun yıllar Daniel Elena ile çalışan Loeb, Monte Carlo Rallisi'ne kadın yardımcı pilot Isabella Galmiche ile katılmıştı. İkili Portekiz Rallisi'nde tekrar birlikte çalışacak.

Sekiz kez WRC şampiyonu Ogier'nin de Portekiz Rallisi'ne katılması planlanıyor. Bundan ötürü ikili, yine birbirleriyle savaşmak zorunda kalacak.

Loeb, “Puma ile yarışmak, şahsen en keyif aldığım ralli anılarımdan birisi oldu. Bu kadar uzun bir süre sonra Monte Carlo'yu kazanmak inanılmazdı."

"Takım gerçekten iyi çalıştı ve shakedown'da karşılaştığımız sorunları hızlıca düzeltmek, 80. ralli galibiyetimizi almamızı sağladı."

"Bu araçla yaptığım ilk testte kendimi hemen çok iyi hissettim ve hibrit sistemle çok fazla güçle sürüş yapmaktan keyif aldım. Bu, harika bir araç, harika bir ekip ve birlikte inanılmaz bir başarı aldık."

"Portekiz Rallisi'nin tarihi, kendi takvimimde müsaitti. Ayrıca bu bir toprak rallisi ve 2019'da rallinin bu versiyonunda yarışmıştım, bu yüzden elimde etap notları da var. Portekiz'i seçmemin bir nedeni buydu, diğeri ise bir toprak rallisi yapmak istememdi çünkü toprak üzerinde sürmeyi seviyorum, bu yüzden benim için çok basit bir seçim oldu.”

Loeb'ün dönüşüyle M-Sport, Portekiz'e beş Puma Rally ile gidecek. Etkinlikte Loeb'ün takım arkadaşları Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ve Pierre-Louis Loube olacak.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Sébastien Loeb, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport