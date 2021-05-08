WRC, %100 sürdürülebilir yakıt kullanan ilk FIA yarış serisi olacak

Bu açıklama, geçen ay gerçekleştirilen FIA Dünya Motor sporları Komisyonu'nda düzenlenen çevrimiçi oylamanın ardından yapıldı.

WRC, P1 Racing Fuels şirketi tarafından sağlanacak 'son teknoloji performans yakıtlarını', gelecek seneden başlayarak 2024 senesinin sonuna kadar 3 senelik bir süre zarfında kullanacak.

FIA tarafından yapılan açıklamada, P1 Racing Fuels şirketinin, ''genel olarak anahtar faktörlere bakıldığında en iyi teklifi sunduğu'' belirtildi. Litre başına yakıt maliyeti ve yakıttaki sürdürülebilirlik oranı da bu önemli faktörlerin içinde bulunuyor.

Bu, geçen Kasım açıklanan 3 aşamalı bir planının ilk aşaması. Diğer iki aşamadan ilki Rally 1 araçlarının Hybrid olması. İkincisi ise servis alanlarında sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılması.

2022'den itibaren Rally1 araçları, 1.6L'lik petrol ile çalışan bir motor ve bir de elektrik motorun karışımını barındıracak. Bu, sporun karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olurken bu teknolojilerin yol araçlarına taşınmasına da öncü olacak.

FIA başkanı Jean Todt, konu hakkında şunları söyledi: ''FIA, motor sporlarını ve mobiliteyi, daha çevre dostu bir geleceğe taşımak için kararlı.''

''Biyoyakıtlara geçilmesinin yanı sıra Hybrid teknolojisini de Rally1 araçlarına getirerek, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2022'de başlayacak yeni dönemi için büyük adımlar atıyoruz.''

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

P1 Racing Fuels şirketinin hali hazırda birçok uluslararası yarış serisi ile kontratı bulunmakta. Bu seriler, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndan FIA Dünya Touring Araçlar Kupası'na kadar değişebiliyor.

P1 Racing Fuels'un CEO'su Martin Popilka, Dünya Ralli Şampiyonası için yeni bir yakıt üretme yolculuğunun 2017'de başladığını ifade etti.

Konu hakkında konuşan Popilka, şu ifadeleri kullandı: '' Tescillenmiş formülümüz, 4 yıl boyunca süre gelen araştırma ve inovasyonların sonucunda ortaya çıktı. Bu yakıt, yarış serilerinde bir ilki temsil edecek. Bunun yanında biyoyakıta geçilmesi, karbon emisyonunu sıfırlamak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için atılacak önemli adım.

''Piyasadaki en inovatif, ucuz ve sürdürülebilir yakıtları sağlamak sadece motor sporları dünyası için değil, bütün motor üreticileri için heyecan verici ve bu, karbon emisyonunu sıfır otomobillerin üretiminin gerçeğe dönüşmesinin ne kadar yakın olduğunu da gösteren bir işaret.

Dünya Ralli Şampiyonası organizatörü Jona Siebel ise hissedarların %100 biyoyakıt kullanılacak ilk seri ile bağlantıları olmalarından mutlu olacaklarını ve sonuçtan gurur duyduklarını belirtti.

Siebel, ''Dünya Ralli Şampiyonası, bu inovatif yakıtı geliştirmek için mükemmel bir platform. Bu seride, biyoyakıt kullanarak öğrendiklerimizi yol araçlarında da kullanabiliriz.'' dedi.