Villas-Boas, Porteki Rallisi'ne katılacak

Chelsea ve Totenham Hotspur'da da görev alan Boas, Şubat ayında Marsilya'daki görevinden de ayrılmıştı. Boas, desteklediği farklı hayır kuruluşlarına dikkat çekebilmek adına Portekiz Ralli'sinde WRC3 kategorisinde Citroen Racing C3 ile yarışacak.

43 yaşındaki Portekizli menajer, geçtiğimiz ayda Rali Vieira do Minho'da yardımcı pilotu Goncalo Magalhaes ile yarışmış ve bu hafta Portekiz'de gerçekleştirilecek etkinliğe hazırlanmıştı. Boas-Magalhaes ikilisi genel klasmanda 10. ve R5 klasmanında 9. olmuştu.

Autosport tarafından gelecekte daha çok WRC etkinliğine katılıp katılmayacağı sorulan Villas-Boas, Rally Raid'in (birkaç gün boyunca gerçekleşen uzun mesafe off-road yarışları) onu çok heyecanlandıran şey olduğu söyledi.

Villas-Boas, 2018 Dakar Ralli'sinde de yer alarak, etkinlikte 1982 ve 1984'de yarışan amcası Pedro Villas-Boas'ın ayak izlerini takip etmişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz Rallisi'nde gerçekleştirilecek yer alacak Villas-Boas, konu hakkında şunları söyledi: ''Daha çok ralliye katılacağımı düşünmüyorum. Rally Raid daha çok hoşuma gidiyor, doğayla daha çok temas var.''

''Bütün tecrübe çok farklı. Rally Raid'de zaman kaybınve öngörülemeyen şeyler kabul görüyor.''

''Ayrıca ralliler, çok ama çok pahalı. Bu kadar çok para harcamamız gerektiğini bilmiyordum!''

''Evet, Dakar'da da yarıştım ki o da çok pahalıydı. Ancak en azından o, 11 gün ve 500km yani paketinizden biraz daha şey alıyorsunuz.''

Villas Boas, farklı ülkelerin futbol federasyonları ile bu yaz gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından takımlarda görev alabilmek için temas halinde.

Andre Villas-Boas, 2021 Rali Vieira do Minho Photo by: AIFA

2018 Dakar Ralli'sinin 4ç ayağındaki kazasının ardından hastanelik olmasına rağmen Portekizli menajer yine de bir gözünü de rally raidlerde tutuyor.

Villas-Boas, ''Dakar'dan sonra, Fas Rallisi'nde yer aldım ve 6. tamamladım sonrasında da Merzouga Ralli'sinde yer aldım ve onu da 12. tamamladım. Sonrasında Portekiz'de birkaç rally raidde daha yarıştım ve onları ilk 10'da tamamladım.''

''Rally raid farklı çünkü orada hata yapabilirsiniz. Bir dakika, on dakika ya da 1 saat kaybedin hataya bir toleransları var. WRC de ise bu imkansız çünkü orada her şey saniyelerle belirleniyor.''

''Bu yüzden de WRC'deki sürüşüm tek seferlik olacak.''

''Rally raidde daha tecrübeliyim. Dakar'a bir tane tamamlayabilmek için katılmıştım ve tamamlayamadım. Dakar'a tekrar katılıp onu tamamlanın hissiyatını yaşamak istiyorum.''

''2018'de tamamen hazır değildim.''

''Eğer Dakar'ı bir daha yaparsam bir SSV ile yaparım. Onları sürmesi o kadar da kolay değil ama aynı heyecanı yarı fiyatına yaşıyorsunuz.''