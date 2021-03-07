Toyota, yeni hibrit WRC aracını yaz aylarında test etmeyi hedefliyor

Takımın Teknik Direktörü Tom Fowler önderliğinde Toyota, yeni Ralli1 kurallarına uygun olan, GR Yaris yol aracından esinlenmiş olan Ralli aracını geliştirmeye devam ediyor.

M-Sport Ford'un, yeni projesi üzerine yüksek hedefleri bulunuyor, Hyundai Motorsport ise şirketin yönetim kurulunun 2021 sezonu ötesi için net bir karara varmamış olmasına rağmen Ralli1 kurallarına uygun aracı üzerinde çalışmaya başladı.

Fowler konu hakkında şunları söyledi: "2022 Ralli1 aracı şu anda dizayn aşamasında ve belirli üretim işlerine de başlandı."

"Öncelikle test araçları üzerinde denemeler yapacağız, ki bu test araçlarında 2022'de kullanılacak parçaların bir kısmı olacak olsa da bu parçaların hepsi bir arada bulunmayacak ve doğru şasinin üzerinde yer almayacaklar."

"Yapılan ilk testlerin ardından, yaz ayları itibariyle tamamen bitirilmiş olan bir aracın oluşmasını bekliyoruz."

Takım patronu Jari-Matti Latvala da, Toyota Gazoo Racing'in uzun süreli gelişim sürücüsü Juho Hanninen'in, Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alan sürücüler denemeden önce, ilk testi yapacağını açıkladı.

Latvala konu hakkında, "Juho Hanninen'in test sürücü rolünün yanında takımımızda üç tane inanılmaz sürücü var."

"Sebastien pek çok farklı araç üreticisi ile beraber şampiyonluklar kazandı ve yedi kez dünya şampiyonu olmuş olan bir pilot. Aynı zamanda belirli bilgiye, deneyime ve yeteneğe de sahip olan bir sürücü."

"Bizim için bu, kullanılması çok önemli bir araç ve onun elinde olan yetenekle beraber araç hakkındaki fikirlerini alacak olmak çok önemli bir şey."

"Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni çağına doğru ilerlemek gerçekten heyecan verici olacak. Bence genel olarak bakıldığında hibrit konsepti, gerçekten iyi bir konsept."

"Rallide tamamen elektrikli araçların, tüm etaplarda çalışmasının zor olduğuna inanıyorum - ralli dünyasında bu konsept üzerinde çalışmak gerçekten çok zor." dedi.