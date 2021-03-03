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WRC / Son dakika

Adamo, Hyundai'nin WRC Finlandiya performansından memnun

Çeviren:
Betim Aker

Hyundai WRC patronu Andrea Adamo takımın Monte Carlo Rallisi'ndeki kötü sonuçlarının ardından, geçen hafta yapılan Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanmalarından ötürü memnun.

Adamo, Hyundai'nin WRC Finlandiya performansından memnun

Adamo, Takımlar şampiyonası adına iyi bir sonuç alamadıkları Monte Carlo Rallisi’nden sonra, bu sonuçların tükenmişliğe bağlı olabileceğini ima etmiş ve Arctic Finlandiya Rallisi için daha iyisini yapmaları gerektiğini belirtmişti.

Alzenau merkezli ekip, Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek karlı zeminde yapılan etkinliği olan Arctic Finlandiya Rallisi'ni Ott Tanak’la birlikte kazandı. Thierry Neuville ise, art arda ikinci üçüncülüğünü alarak sezona çifte podyumla başladı.

Yine de üstesinden gelinmesi gereken zorluklar var, örneğin Neuville ile yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe arasındaki iletişim sorunu bunlardan biri.

Geçtiğimiz Eylül ayındaki Estonya Ralli’sinden sonra ilk defa seriye dönen Craig Been’in neden i20 Coupe WRC aracıyla zorluk yaşadığını anlayabilmek için Adamo’dan destek istenirken, mühendislerle beraber yapılan analizler sonrası, İrlandalı sürücünün sürüş stilinin araçla ‘’uyuşmadığı’’ anlaşıldı.

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Adamo’ya hafta sonunu değerlendirilmesi sorulduğunda, ‘’Ralliden sonra, söylemekten mutlu olduğum şey, insanların geçen seneyle aynı tutuma sahip olması. Geçen sezon, Estonya’dan itibaren bu tutum bize Takımlar Şampiyonası’nı kazanmamız konusunda yardımcı oldu.’’

‘’Farklı sebeplerden dolayı, genelde sürücülerimizin Sürücüler Şampiyonası'nda şampiyonluk savaşı verebilmesi için yeterince iyi değildik. Yine farklı sebeplerden dolayı, Monte Carlo’da da iyi performans gösteremedik.’’

‘’Kendimi öncelikle sorguladığım yer performans değil, takınmamız gereken tutum oldu."

‘’Bu ralliye eskiden olduğu gibi ve sahip olmamız gereken kararlılıkla hazırlandığımızı düşünüyorum.’’

‘’Ayrıca, Monte Carlo’dan sonra rahatlamak ihtiyacımız olan bir şeydi çünkü bazılarımız çok yorgundu.’’

‘’Ancak söylemeliyim ki, Estonya’dan beri herkes çok çalışıyordu. Personelimiz, uzun bir süre boyunca ailelerini ve çocuklarını görmedi, evlerine dönmedi. Bazen, olayları bu bakış açısıyla yönetmem gerekiyor.’’

‘’Monte Carlo’dan sonra,  sadece bir galibiyet bizi olmamız gereken seviyeye taşıyabilirdi. Daha odaklı ve hazırlıklı olmamız gerekiyordu.’’

‘’Takım harika bir iş çıkardı ve sonuçlar bunu gösteriyor. Başta ben olmak üzere, hatalarımızı anlıyoruz ve ihtiyacımız olan şekilde tepki gösteriyoruz.’’ yanıtını verdi.

 

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