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WRC / Haberler

Breen’in kazası, Hyundai’nin Hırvatistan Rallisi planlarını etkilemedi

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Hyundai patronu Andrea Adamo, Craig Breen'in geçen hafta Rally il Ciocco'da yaptığı kazanın, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağı için yaptığı planları etkilemediğini söyledi.

Breen’in kazası, Hyundai’nin Hırvatistan Rallisi planlarını etkilemedi

İtalyan Ralli Şampiyonası’nın ilk turuna katılan Breen ve Paul Nagle’ın sürüşü, yoldan çıkmalarıyla sona ermişti. Sürücülerin kullandığı Hyundai i20 R5’le olan sürüş aracın ters dönmesiyle son buldu.

Kazadan yara almadan kurtulan Breen ve Nagle ikilisi daha sonra tetkik yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

İkilinin, Zagreb’de gerçekleştirilecek bir sonraki WRC ayağına katılıp katılmayacağı belli olmasa da, i20 Coupe WRC’yi Dani Sordo’yla paylaştıkları biliniyor.

Kazanın, Breen’in geri dönüşünde olumsuz bir rol oynayıp oynamayacağı sorulan Adamo, “Bu, Craig’in önümüzdeki WRC etkinliklerine olan katılımını etkilemedi.”

“Bence, Craig kazadan önce iyi iş çıkarıyordu. O da Paul da iyi bir etkinlik geçiriyordu ve pistte deneyim kazanıyorlardı.” yanıtını verdi.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Adamo, Thierry Neuville’in performans değerlendirmesi halkında da iyimserdi. 2018 Ypres Ralli’sinden beri bir R5 aracı kullanmayan Belçikalı, yeni yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe ile beraber 10 etabı 6'sında en hızlı zamanı yakaladı.

Finlandiya Arctic Ralli’sinde oluşan iletişim problemlerinden sonra, kuzey İtalya’da bu sıkıntıları çözmek adına çalıştılar.

Rally il Ciocco’dan sonraki yorumlarında, Neuville “etkinlikten mutlu ayrıldığını” ve telaffuzunu geliştirmek adına Fransızca dersleri alan Wydaeghe’le yaptığı işin yolunda gittiğini söyledi.

Adamo ise şunları ekledi: “Thierry ve Martijn’in görevi tamamladığını söyleyebilirim. Rally il Ciocco'da yer almamız, onların daha da iyi çalışması adına yaptığımız planın bir parçasıydı.”

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Loeb, 23 yıllık birlikteliğin ardından yardımcı pilotu ile yollarını ayırdı

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Seri WRC
Editör Jason Craig

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