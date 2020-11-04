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WRC / Son dakika

Tanak, COVID-19'un 2021 sezonunu etkilemesinden endişe ediyor

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Tanak, COVID-19'un 2021 sezonunu etkilemesinden endişe ediyor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Son Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, organizatörler koronavirüs salgını sırasında rallileri güvenli bir şekilde yürütmenin bir yolunu bulamaması halinde 2021 sezonunun risk altında olduğunu düşünüyor.

Bu yılki orijinal 2020 WRC takvimini oluşturan rallilerden yalnızca beşi planlandığı gibi gerçekleştirildi. Arjantin, Portekiz, Kenya, Finlandiya, Yeni Zelanda, Japonya, Büyük Britanya ve Almanya'daki ralliler ise iptal edildi.

Estonya ve Belçika Rallisi, kısa bir süre önce yeni takvimi desteklemek amacıyla programa eklendi. Ancak geçen hafta FIA ve WRC, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Ypres Rallisi'nin iptal edilmesiyle yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Bu, Monza'nın şu anda yedi rallilik takvimin son ayağı olduğu anlamına geliyor.

Tanak, Motorsport.com'a  yaptığı açıklamada Ypres'in iptal kararıyla ilgili bir sorun yaşamadığını söyledi, ancak 21 Ocak'ta Monte Carlo'da başlayacak olan 2021 sezonunu korumak için tüm tarafların düşünmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Ypres Rallisi'nin iptali çok açık nedenlere dayanıyor ve gerçekten başka bir seçenek yoktu,"

"Dünyadaki mevcut koşullar aşırı düzeyde, ama yine de diğer seriler COVID ile birlikte yaşamak için bir plana sahip."

"Önümüzdeki yılın ilk bölümü pek de farklı görünmüyor ve aynı [yaklaşımı] sürdürürsek, o zaman gelecek yıl da bir şampiyonaya sahip olmayacağız."

FIA Ralli Direktörü Yves Matton, ise Motorsport.com'a şöyle dedi: "Mevcut koşullarda, uluslararası ralli etkinliklerine ev sahipliği yapmak büyük bir zorluk ve tüm taraflar arasında yakın bir işbirliği gerekiyor."

"Ralli doğası gereği ziyaret ettiğimiz topluluklara dokunuyor ve kendimizi bulunduğumuz çevreden izole edemeyiz."

"COVID-19 durumu hızla ilerliyor ve her ülke, her bölge, pandemiyi yönetme konusunda farklı kurallara ve kısıtlamalara sahip. Bu açıdan bir rallinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine dair bir son tarih belirlemek zor. Bazı durumlarda mümkün bile değil."

"Durum sürekli değişiyor ve tüm paydaşlarla birlikte, sporun güvenli şekilde devam etmesini de sağlamak için pragmatik ve esnek şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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