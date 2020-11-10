Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar

FIA Motor Sporlarındaki Kadınlar komisyonundaki başkanlık rolü ile beraber Mouton’un bugünkü odak noktası, sıradaki kadın sürücüleri piramidin en tepesine çıkarmak. Son 10 senede Mouton, piramidin temelini genişletmek, temeldeki kadın sürücü katılımını artırabilmek için oldukça fazla çalıştı. Bu hafta ise Ferrari’nin Maranello fabrikasında Mouton’un şu ana kadarki en önemli projesi hayata geçecek.

Michele Mouton Fotoğraf: James Bearne

Kızlar Pistte – Yükselen Yıldızlar şampiyonası, 14-16 yaş aralığında yer alan uluslararası yeteneklere yer veriyor. Dünya çapındaki 14 ülkeden 20 sürücünün katıldığı şampiyonanın değerlendirmeleri Fransa’da bulunan Le Castellet pistinde yapıldı, Winfield Okulu ve dört kız ise, F4’te rekabetçi bir koltuk elde ederek Ferrari Sürücü Akademisi’ne katılacak olan ilk kadın sürücü olma ödülünün bulunduğu bir final yarışta Maranello’da mücadele edecekler.

Mouton şunları söyledi: “Bu program tüm beklentilerimizi karşılıyor. Bu, gençler için oldukça büyük bir adım. Onların profesyonel kariyerlerine çok kritik bir yaşta, motor sporlarında bir gelecek görmedikleri bir yaşta erişmelerine yardımcı oluyoruz. Ve aynı zamanda Ferrari ile olan birliktelik oldukça büyük bir fırsat yaratıyor. Bu, komisyon ile olan 10 seneden fazladır gösterdiğimiz gelişimin gerçek bir tanınırlığı gösterecek."

"Bu, dört senelik bir program ve oldukça da önemli. Umarım yakın bir zamanda ilk kadın Ferrari sürücüsünü göreceğiz. Le Castellet’deki ortam inanılmazdı ve çok güçlü bir rekabet ruhu olduğu görülebiliyordu. Kızların oldukça motive olduklarını görebilirdiniz. Standartlar oldukça yüksekti. Bazı kızlar erkeklerin yaptığı turlara oldukça yakınlardı, bu sebeple inanılmaz bir gelişim gördük.”

FIA Kızlar Pistte Yükselen Yıldızlar logosu Fotoğraf: FIA

Kızlar Pistte programı 2018’de Avrupa Birliği’nin yatırımlarıyla yürürlüğe girdi, sonrasında ise Susie Wolff’ün Farklı Olmaya Cüret Et programı ile birleştirildi ve yüzlerce genç kızı motor sporlarına yönlendirdi. Bu program pist üstü ve pist dışı aktivitelerin yanında eğitim ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerine de odaklanıyor, ayrıca içerisinde güvenlik ve çevresel farkındalık aktivitelerini de barındırmakta.

Mouton bunun hakkında şunları söyledi: “Tüm bu programlar daha çok genç kızın katılmasına yardımcı oluyor, çünkü piramidin temelini bu şekilde güçlendirmemiz lazım, bu oldukça önemli bir şey.”

FIA Kızlar Pistte Yükselen Yıldızlar katılımcıları Fotoğraf: FIA

Neredeyse 40 sene sonra bile Mouton’un FIA Dünya Şampiyonası seviyelerindeki mücadeleleri kazanan tek kadın olması çok absürt duruyor, ancak Mouton’a göre yükselme basamaklarında kadınlara verilen şansların erkeklere verilen kadar olması çok büyük bir önem taşımakta, aynı zamanında kendisine yapıldığı gibi.

“Herkesin en üst basamağa gelmesi zor, özellikle Formula 1’de, sadece birkaç erkek başarılı olabiliyor. Bu yüzden piramidin en üst noktasına çıkmak kolay değil, erkekler ile karşılaştırıldığında bizim temelimiz daha da küçük. Bu yüzden en üst basamağa çıkmak daha zor."

"Ancak bana göre, bu noktaya gelmenin en iyi yolu daha çok kızı motor sporlarına yönlendirip bu piramidin temelini büyütmek, sonrasında da ilerleyip karışık bir şampiyonada mücadele etmek. Burası çok önemli. Ve aynı zamanda aynı fırsatları ve aynı araçları kadınlara da sunmak. Bu yüzden komisyonumuz profesyonel takımlarla ve aynı zamanda üreticiler ile daha çok çalışma fırsatı yakalamaya çalışıyor. Ve sanırım o noktaya gelmek üzereyiz.”

FIA Kızlar Pistte Yükselen Yıldızlar Motorsport Network afişi ile Fotoğraf: FIA

Sporumuzu önemli kılan şeylerden bir tanesi ise kadınların erkeklere karşı eşit bir şekilde yarışabilmesi, ki Mouton bunu kendi ralli kariyerinde başarılı bir şekilde yapabildi. Tamamen kadın sürücülerden oluşan W Series’in tanıtımı ise motor sporlarında çeşitliliği savunan pek çok kişi tarafından karışık tepkiler aldı, ancak daha çok yarış mili katma ve kariyerlerinde önemli bir gelişim noktası sunması konusunda kadınlara önemli bir ortam yarattı.

Sadece kadınlara karşı yarışma olsa da kadın sürücüleri ortaya çıkartan bir seri. Mouton’un bu seri hakkındaki ve serinin oynadığı rol hakkındaki düşünceleri neler?

“Orası bir platform, kadınların ücretsiz olarak yarışması için iyi bir fırsat ve sürücülerin yarışabildiğini gösteriyor, ancak sadece kadınların olduğu bir ortamda. Orada pek çok faydalı durum var. Ancak bana göre başarı herkese karşıdır; erkek ve kadın beraber olduğunda. İşte bu yüzden bizim ana odak noktamız spordaki çeşitliliği artırmak ve başarı için aynı yeteneğe sahip olduğumuzu göstermek."

"Benim başıma gelen şey de buydu; her zaman ‘Sen neden başarılı oldun?’ soruları bana iletiliyordu. Ulusal yarışlarda takım arkadaşım ile aynı aracın bana verildiğini söyleyebilirim. O, en iyi Fransız sürücüydü. Ve ben de utanç kaynağı olmak istemedim, onun seviyesine ulaşmak için kendi limitlerimi zorlamam gerekti. Aynı fırsatları ve araçları elde ettiğiniz anda, kendinizi kanıtlamak tamamıyla size kalmış durumda, hiçbir mazeretiniz kalmıyor. Bu yüzden de oldukça fazla zorladım.”

Michele Mouton, Audi Sport Quattro S1 Fotoğraf: Dave Dyer

“Daha sonrasında da WRC’ye yükseldim çünkü Audi beni aradı ve bana, Dünyanın en iyi sürücülerinden biri olan Hannu Mikkola’nın aracının aynısını vereceklerini söylediler. Aynı ortamın yaratılması ile beraber onun iki veya üç saniye arkasında olmayı kabul edemezdim. İmkansız. Kendi limitlerimi zorlamak ve onun seviyesine çıkmak için çok çalıştım."

"Hiç de kolay olmadı. Eğer sadece kadınların olduğu bir ortamda olsaydım sadece en iyi kadın sürücü olmaya çalışırdım, kendimi bu kadar zorlamazdım. Bu yüzden bana göre bu kadar önemli olmasının sebebi de bu, kolay bir şey değil ve en yukarıya çıkmanız için savaşmanız gerekiyor. Ancak eşit şartlara sahipseniz bu mümkün. Ben özel değilim, ben sadece normal bir insanım.”

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