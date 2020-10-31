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WRC / Ypres Rallisi / Son dakika

WRC, 2. COVID-19 dalgası sonrasında Ypres Ralli'sini de iptal etti

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WRC, 2. COVID-19 dalgası sonrasında Ypres Ralli'sini de iptal etti
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Dünya Ralli Şampiyonası’nın önümüzdeki ay için planlanan ilk Belçika ziyareti de, ülkedeki COVID-19 vakalarının artışı sonrasında uygulanan kısıtlamalar sebebiyle iptal edildi.

Bir çok değişikliğe uğrayan 2020 WRC takvimine Ağustos ayında iptal edilen Japonya Rallisi’nin yerine giren Ypres Rallisi getirildi. Bu rallinin 20 - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Fakat Batı Avrupa’da koronavirüs vakalarının seyrinin yükselmesi sebebiyle Pazar günü yerel yöneticilerin toplantısı sonrasında etkinliğin iptal edilmesi kararı çıktı.

Bu da bu senenin takviminde sadece Aralık ayının Monza Rallisi’nin kaldığı anlamına geliyor.

Hyundai WRC takım patronu ve Ypres organizatörü Club Supersport’un başkanı Alain Penasse, son yıllarda Avrupa Rallisi Şampiyonası'nın bir ayağı olan etkinliğin gelecekte dünya şampiyonasının da bir parçası olmasını umduğunu söyledi.

Penasse, “Tabii ki bu durum, kısa sürede bir WRC ayağı organize edebileceğini kanıtlayan gönüllülerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu.”

“Umuyoruz ki emeklerimiz ve yatırımlarımız boşa gitmemiştir. FIA’ya ve WRC organizatörlerine, hızlıca harekete geçebildiğimizi ve WRC düzeyinde bir Renties Ypres Rallisi düzenleyebildiğimizi kanıtlamış olduk. Bu iptal kaçınılmazdı ama WRC tutkumuz devam ediyor. Umarım bu iptal, sadece bir ertelemedir.” dedi.

Ypres Rallisi’nin iptaliyle geride kalan sezon için sadece Monza’dan kazanılabilecek 30 puan kalmış oluyor, bu da Toyota takımından Elfyn Evans’ın 2001’de Richard Burns’tan beri WRC şampiyonu görmeyen Britanya’nın 19 yıllık hasretini sona erdirme ihtimalini güçlendiriyor.

Türkiye Rallisi’ndeki galibiyeti ve Sardunya’daki son yarışta 4.lüğü sonrasında Evans, takım arkadaşı Sebastien Ogier’le 14 puanlık bir fark açmış durumda.

Hyundai ikilisi Thierry Neuville ve Ott Tanak da sırayla Evans’ın 24 ve 28 puan gerisindeler ve Ypres Rallisi’nin iptali sonrasında ise Hyundai’nin ilk defa pilotlar şampiyonası alma ihtimali de neredeyse tamamen sıfırlandı.

Üreticiler şampiyonasındaysa Hyundai, 7 puanlık küçük bir farkla Toyota’nın önünde bulunuyor.

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Seri WRC
Etkinlik Ypres Rallisi
Editör Jamie Klein

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