Safari Rallisi: Açılış etabının lideri Ogier, Rovanpera 11. sırada

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Ogier, oldukça tozlu bir zeminde gerçekleştirilen ve sürücülerin eşzamanlı "düello gerçekleştirdiği" 4.84 kilometrelik Kasarani etabında Loeb'i mağlup etti. Nairobi şehir merkezine oldukça yakın bir konumda gerçekleştirilen etaba ilgi yoğundu.

Toyota adına yarı zamanlı yarışmaya devam eden Ogier, bu sene üçüncü kez bir rallide mücadele etmeye hazırlanan M-Sport sürücüsü Loeb'in 1.8 saniye önünde yer aldı. Loeb, 20 sene sonra ilk kez Safari Rallisi'nde mücadele ediyor.

Etabın ardından konuşan Ogier, "Burası çok renkli ve bu ülkedeki insanlar bize inanılmaz destek veriyor. Ancak büyük zorluklarla karşılaşacağız, bu tür ralliler genelde tercih ettiğim türden ralliler değil, ancak üstesinden geleceğiz." dedi.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, şampiyona lideri Kalle Rovanpera'yı mağlup etmesinin ardından seansı ikinci sırada tamamladı. Neuville, Ogier'nin yalnızca 0.6 saniye gerisinde yer aldı.

Rovanpera ise ralliye pek iyi bir başlangıç yapamadı. Sağ arka lastiğinde bir patlakla karşılaşan Toyota sürücüsü, takım arkadaşı Ogier'e karşı 11.6 saniye kaybetti.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ralliye 11. sırada başlayacak olan -ve yıpratıcı çakıl parkurlarında az da olsa avantaj kazanan- Rovanpera, "Frenleme esnasında biraz sınırdaydım. Gerçekten hiçbir şey olmadı, ama lastik patlattık. Bu utanç verici, ancak önümüzde uzun bir ralli var ve umarım bir daha herhangi bir sorun yaşamayız. Şimdi hafta sonuna odaklanmaya çalışacağız." dedi.

Hyundai sürücüsü Ott Tanak ise Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta'yı mağlup ederek üçüncü en hızlı zamanı elde etti. Sardunya Rallisi galibi, Loeb ve Katsuta'nın önünde dördüncü sırada yer alan Elfyn Evans'tan 0,1 saniye daha hızlıydı.

M-Sport'tan Craig Breen açılış etabını yedinci sırada, Ogier'in 4.4 saniye gerisinde tamamlarken, Gus Greensmith (M-Sport), Oliver Solberg (Hyundai) ve Adrien Fourmaux (M-Sport) ilk 10'u tamamladı.

Özel etabın ardından takımlar, altı geleneksel etaptan ilkinin yerel saatle 06.00'da başlayacağı Cuma gününe hazırlanmaya başlamadan önce, Naivasha kasabasındaki servis parkına iki buçuk saatlik bir yolculuk yapacaklar.

Safari Rallisi - 1. Etap sonrası sıralama