Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak"

Haberi dinle

8 kez Dünya Şampiyonu Ogier, 19 yıllık aranın ardından takvime dönen Kenya Rallisi'ni domine ederek kazanmıştı.

İki hafta önce Le Mans 24 Saat'te LMP2 sınıfında ilk kez mücadele eden ve 9. olan Ogier, bu hafta sonu Toyota GR Yaris'in koltuğunda olacak.

Yenilenen etaplardaki ilk izleniminin ardından konuşan Ogier, "Şu ana kadar her şey, geçen seneye kıyasla daha da mücadeleci görülüyor."

"Organizatörlerin hedefi ralliyi daha mücadeleci hale getirmekti ve kesinlikle buna ulaşmış gibi görünüyorlar."

"Bazı yerler çok daha zor görünüyor ve geçen seneye göre çok daha zorlu etaplar olduğu için önemli olan hayatta kalmak olacak."

"Doğru ritmi bulmanın zor olacağını düşünüyorum çünkü zaman kaybetmeyi kabullenmenin sinir bozucu olduğu zamanlar olacak ancak hedefimiz sorunsuz bir şekilde sona ulaşmak. Bu sizi sıralamada yukarıya taşıyabilir. Le Mans'a kıyasla burası tabii ki çok farklı olacak."

"Buraya dönmemin ana sebebi, buradaki insanlar. Geçen sene harika bir atmosfer vardı ve bu senenin, daha az COVID kısıtlamasıyla daha da iyi olmasını umuyorum. Bakalım neler yapabileceğiz."

"Yeni araçlara sahibiz ve araçların burada hayatta kalmasının zor olacağını biliyoruz. Dürüst olmak gerekirse şu anda bir sonuç tahmininde bulunmak zor."

"Burası asla pes etmemeniz gereken bir ralli. Bu seneki araçlar hâlâ çok yeni, bu yüzden eskiden daha da akıllıca hareket etmeliyiz." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński