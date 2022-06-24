Safari Rallisi: Dördüncü etabın sonunda Evans lider

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Perşembe günü gerçekleştirilen özel Kasarani etabı ile ralliye başlayan sürücüler için ilk ciddi sınav 62 kilometrelik Cuma sabahı etaplarıydı.

Zeminin bir hayli yıpratıcı olmasından ötürü yolu açacak sürücülerin cehennemi yaşayacağı tahmin edilmekteydi, öyle de oldu. Parkura ilk sırada çıkan Rovanpera epey zaman kaybetti ve ilk etabın ardından tam 26 saniye geride dokuzuncuydu.

Ancak pes etmeyen ve kalan iki etapta büyük bir fark kapatan şampiyona lideri, dördüncü etabın ardından lider Evans'ın 11 saniye gerisinde üçüncü sıraya kadar yükselmiş durumda.

Tüm etaplarda ilk beşe girmeyi başaran ve büyük avantaj elde eden Evans, genel klasmanda Ogier'in 8,5 saniye önünde bulunmakta. Ogier ve Rovanpera'nın ardından dördüncü sırada ise diğer Toyota ile Takamoto Katsuta yer alıyor. Böylece Toyota sürücüleri, güne ilk dört sırayı kapatarak başladılar.

Loldia 1 etabında en hızlı zamana imza atan Sebastien Loeb ise beşinci sırada. İkinci etapta aracını bir ağaca sürten Loeb, "Notlardaki bir yanlışı düzeltiyordum, ancak sonraki viraj bizim için bir tuzaktı. Dolayısıyla viraja biraz geç girdim ve küçük bir ağaca temas ettim. Buna bakmam gerekiyor ama büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum." dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Altıncı sırada M-Sport sürücüsü Craig Breen yer alırken, yedinci sırada büyük şanssızlık yaşayan Ott Tanak bulunmaktaydı. İkinci etapta vites kolu kırılan Hyundai sürücüsü, elindeki imkanlarla servis alanına dönmeyi başardı ancak 36 saniye gibi büyük bir kayıp yaşadı.

Yine de bir şekilde toparlanmayı başaran Estonyalı, öğlen arasına kadar 7 saniyelik bir fark kapattı ve Evans'ın 29 saniye gerisine kadar ilerlemeyi başardı.

Etapların ardından Tanak, "otomatik vites kutusuna" geçtiklerini açıkladı.

Dördüncü olarak bitirdiği ilk etabın ardından gerileyen Adrien Fourmaux sekizinci, son etabın son bölümünde kısa süreli güç kaybı yaşayan ve zaman kaybeden Thierry Neuville ise dokuzuncu sırada.

Onuncu sırada ise aracın içine doluşan tozdan ötürü görüş kaybeden ve son etapta yavaşlamak zorunda kalan Oliver Solberg yer alıyor. Görüş, sabah etaplarına damga vuran en büyük sorunlardan biriydi.

Yine son etapta sağ arka lastiğini patlatan Gus Greensmith ise Evans'ın 13 dakika gerisine düşmüş durumda.

Son olarak, Gus Greensmith sabahın son etabında Puma Rally1'inin sağ arka tarafında bir lastik patlaması yaşadı. İngiliz tamir etmek için yere indi, ancak şimdiden liderin 13 dakika gerisinde.

Safari Rallisi - 4. etabın sonunda genel klasman: