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WRC / Kenya Rallisi Etap raporu

Safari Rallisi: Neuville son günde şanssızlık yaşadı, yeni lider Katsuta!

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Uzun süre boyunca ralliyi lider götüren Thierry Neuville, bir amortisör sorunu yaşamasının ardından Safari Rallisi'ne veda ederken, Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta sürpriz şekilde liderliğe yükseldi.

Safari Rallisi: Neuville son günde şanssızlık yaşadı, yeni lider Katsuta!

Neuville, 19 yıl aradan sonra WRC takvimine dönen Kenya'nın zorlu şartlarında yapılan ralliyi, 57.4 saniye farkla lider götürüyordu ve galibiyete doğru gidiyordu.

Belçikalı sürücü, rakiplerinin hata yaptığı veya şanssızlık yaşadığı rallide, özellikle cumartesi günü cesur bir sürüş ortaya koymuş ve liderliğini bir dakikaya kadar çıkarmıştı.

Hyundai sürücüsü ile galibiyet kupasının önünde sadece pazar günkü beş etap vardı. Fakat pazar günkü ilk etap gerçekleştiğinde, Neuville için her şey tepetaklak oldu.

Neuville ve co-pilot Martijn Wydaeghe, Hyundai i20'nin sağ arka amortisöründe arıza yaşadılar ve etabın başında yavaşladılar. İkili etabı adeta sürünerek tamamladı ve genel klasmanda aradaki fark 11.7 saniyeye indi.

Etabı tamamlamalarının ardından Neuville ve Wydaeghe, aracı tamir etmeye çalıştılar. Fakat hasarın boyutu büyüktü ve tamir edilemezdi. Bu da ralliden çekilmekten başka çareleri olmadığı anlamına geliyordu

Hyundai bu yıl Portekiz ve Sardunya'da Ott Tanak ile rahat şekilde lider giderken de süspansiyon sorunları yaşamış ve galibiyeti kaçırmıştı. Bu, lider giderken kaybettikleri üçüncü ralli oldu.

Neuville'in ralliye veda etmesiyle henüz WRC'de podyumu bulunmayan Katsuta şoke edici şekilde ilk sıraya yükseldi. Ancak Japon sürücü ile dünya şampiyonu Sebastien Ogier arasında sadece 0.8 saniye var.

Hyundai'den Tanak 1 dakika 13.3 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux dördüncü ve beşinci sıralardalar.

Öte yandan bu sabah yapılan 14. etabı Ogier kazanırken, 15. etapta en hızlı isim takım arkadaşı Elfyn Evans oldu. Ralli, bugün gerçekleştirilecek son üç etapla birlikte sona erecek.

The crashed Hyundai i20 of Thierry Neuville

The crashed Hyundai i20 of Thierry Neuville

Fotoğraf: WRC Live

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Safari Rallisi: Neuville, yağmurlu bölümü lider tamamladı, Tanak zaman kaybetti

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