Safari Rallisi: Neuville, yağmurlu bölümü lider tamamladı, Tanak zaman kaybetti

Neuville, öğlen bölümünün ilk iki etabında ortaya koyduğu akıllı sürüşlerle genel klasmanda ikinci sırada bulunan Takamoto Katsuta'yla arasındaki farkı 35 saniyeye yükseltti.

Sürücüler, Kenya'nın çakıllı yollarına alışmış gibi duruyordu ki günün 31.04 kilometrelik son etabında yağmur başladı ve turuna daha önceden başlayan pilotlara zorlu anlar yaşattı.

Neuville, bu koşullarda riskler aldı. Belçikaklı pilot, yağmurlu son etabın galibi Dani Sordo'ya 35.1 saniye kaybetse de genel klasmandaki avantajını 57.4 saniyeye yükseltti.

Podyum pozisyonu mücadelesinde ise dramatik olaylar yaşandı.

Tanak'ın aracındaki ön cam ısıtıcısı bozuldu ve Tanak'ın tarafındaki ön camdan bir şey görülemiyordu.

Tanak, araçtan inerek ön camını temizledi ancak bunu yaparken 1 dakika kaybetti. Böylelikle, Sebastian Ogier, genel klasmanda 3. sıraya yükselmiş oldu.

Ogier'in genel klasmanda ikinci sırada yer alan Katsuta'yla arasında 18.1 sn var ama daha önemlisi Fransız pilot, Tanak'ın artık 1:05.7 saniye önünde.

M-Sport pilotu Gus Greensmith, günü 5. sırada tamamladı. Greensmith'in takım arkadaşı Adrien Fourmaux ise 6. oldu.

Dün ralliden çekilen pilotlardan Kalle Rovanpera, Elfyn Evans ve Sordo; bugün geri dönüş kurallarına uyarak yeniden ralliye katıldılarıve 6 etabın 6'sını da tamamladılar.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Ogier, öğlen bölümünün ilk etabı olan 11. etabı kazanarak, üst üste 3. etap galibiyetini almış oldu. Fransız pilot, etabı ikinci sırada tamamlayan Tanak'tan 2.1 sn daha hızlıydı. Rallinin lideri Neuville ise Tanak'ın 1.4 sn arkasında kaldı.

Neuville, yolun ortasındaki bir zebra dolasıyla frenlemek zorunda kaldı ve 5 saniye kaybetti.

Neuville konu hakkında, "Temiz bir etap geçirdim, en uzun düzlükte zebralara çarpmamak için frene basmak zorunda kaldım. Bunun dışında, temiz bir etaptı." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki etap olan 12. etapta Tanak, Safari Rallisi'ndeki ilk etap galibiyetine ulaştı. Ogier, Tanak'ın 1 sn arkasında ikinci oldu.

Estonyalı pilot, bu galibiyetiyle ikinci sırada bulunan Katsuta'dan 7.8 sn aldı ve farkı 14.5 saniyeye indirdi.

M-Sport pilotu Greensmith, rallideki en iyi sürüşünü çıkararak; Tanak'ın 5.1 sn arkasında etabı en hızlı tamamlayan 3. sürücü oldu.

Ralli lideri Neuville, kara bulutlar altında gerçekleştirilen etabı 4. sırada tamamlarken; genel klasmandaki farkını yükseltti.

Bu kara bulutlar, son etaba geldiğimizde sonunda içindeki yağmuru bıraktı. Yağan yağmur, pistin büyük bir bölümünü ıslattı ve rotaya ilk çıkan isimlere zorlu anlar yaşattı.

Piste son sıralarda çıkmanın avantajını kullanan Sordo, Evans, Fourmaux ve Rovanpera ilk 4'ü oluşturdu.

Ogier, rotaya ilk sırada çıkan pilotlardan en iyisiydi ama Sordo'nun 24.6 sn arkasında kaldı.

Buna rağmen Ogier, Tanak'ın sorunlarının ardından onu arkasında bıraktı ve genel klasmanda 3. sıraya yükseldi.

Aracın Tanak'ın tarafında yer alan ön cam ısıtıcısı bozuldu. Tanak, araçtan inip ön camını temizleyerek, görüşünü iyileştirmeye çalıştı. Estonyalı pilot, 1 dakika kaybetti. Tanak, "Ön camın benim tarafımda yer alan kısmından hiçbir şey görülmüyordu. Bu inanılmaz dedi." dedi.

Katsuta da etap içinde korkutucu bir an yaşasa da genel klasmanda ikinci sırasını korumayı başardı.

Japon pilot, "Çok korkutucuydu! Hiç böyle hissetmemiştim. İlk iyi gibi duruyordu ama sonrasında yağmur fırtınası geldi ve hiçbir şey göremiyordum." ifadelerini kullandı.

Etabı 5. sırada tamamlayan Greensmith, yoldan taştığı bir an yaşadı ama etabı bitirmeyi başardı.

Safari Rallisi, 13. etap ardından klasman:

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

paylaşım