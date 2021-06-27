Safari Rallisi: Zorlu ralliden Toyota galip çıktı, zafer Ogier'in!

Safari Rallisi, bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası takvimine geri döndü ve beklendiği üzere oldukça dramatik ve bol olaylı şekilde gerçekleşti.

Hemen hemen tüm günlerde yolda kalan veya sorun yaşayan sürücüler vardı ve WRC sınıfında da yine pek çok sürpriz yaşandı.

Rallinin ilk günlerinde hatasız bir sürüş çıkaran ve belalardan uzak duran Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, pazar günkü ilk etapta sağ arka süspansiyonuna hasar vermesinin ardından ralliye veda etti. Şok edici bir olayın ardından Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta liderliğe yükseldi. Ancak beklendiği üzere son etaplara girilirken liderlik dünya şampiyonu ve şampiyona lideri Sebastien Ogier'e geçti.

Toyota sürücüsü, özellikle cuma günü yaşadığı zorluklara rağmen, genel olarak olaylardan uzak durmayı başaran isimlerden bir tanesiydi.

Pazar sabahı Neuville'in yolda kalmasıyla beraber galibiyetle önündeki tek engel Katsuta'yı geride bırakmasıydı ve beklendiği üzere bunu yapması zor olmadı. Son etaplarda da hatasız bir sürüş çıkaran Ogier, 2021 Safari Rallisi'ni kazanan sürücü oldu.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Ogier, hem şampiyona için çok değerli puanlar kazandı hem de bu yılki galibiyet sayısını dörde çıkardı. Fransız sürücü, Güç Etabı'nı ikinci bitirerek hafta sonunu 27 puanla kapatmış oldu.

Bu yılın en istikrarlı WRC sürücüleri arasında yer alan Takamoto Katsuta, Safari Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin ilk WRC podyumunu yakalamış oldu. Toyota böylelikle Safari Rallisi'nden 1-2 şeklinde ayrılmış oldu.

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Hyundai için kabus gibi geçen rallide Ott Tanak üçüncü oldu ve en azından Koreli üreticiyi bir araçla podyuma taşımış oldu. Estonyalı sürücü, yaşadığı şanssızlıkların ardından Ogier'in yaklaşık 1 dakika gerisinde kaldı. Buna rağmen Güç Etabı'nı birinci bitirdi ve fazladan beş puan kazandı.

M-Sport Ford sürücüleri, genel olarak belalardan uzak durdukları ralliden dördüncü ve beşinci sıralarda ayrıldılar. Adrien Fourmaux, ralliyi Tanak'ın yaklaşık yarım dakika gerisinde dördüncü sırada tamamlayıp en iyi WRC sonucunu alırken, Gus Greensmith de beşinci sırada yer aldı.

İyi götürdüğü rallide Cuma günkü son etapta yolda kalan Kalle Rovenpera mücadeleye geri dönmesinin ardından, ralliyi altıncı sırada tamamladı. Fin sürücü, Güç Etabı'nı ikinci bitirerek fazladan dört puan da aldı.

WRC3 sınıfında zafer Onkar Rai'nin olurken, genel klasmanda yedinci sırada yer aldı. Karen Patel, Carl Tundo ve Elfyn Evans tamamladı. Britanyalı sürücü, cuma günü yaşadığı olayın ardından geriye düşmüştü ve ralliyi ilk onda tamamladı. Evans, Power Stage'i üçüncü bitirerek üç puan daha aldı.

Rallinin sorun yaşayan isimlerinden biri olan Hyundai sürücüsü Dani Sordo genel klasmanda ilk ona giremezken, Güç Etabı'nı beşinci bitirerek en azından bir puan aldı.

Neuville ise ralliye devam edemediği için hafta sonunu puansız kapattı.

Bu sonuçların ardından Ogier, genel klasmanda Evans'ın 34 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Neuville, 56 puan geride kalırken, Tanak 64 puan geride kalmış durumda.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport