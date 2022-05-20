Portekiz Rallisi: Neuville, ilk etabın ardından liderliğe yerleşti

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Hyundai sürücüsü, Coimbra şehir merkezindeki büyük bir taraftar grubunun önünde gerçekleştirilen 2.82 km'lik özel etabı, Ott Tanak'ın 0.6 saniye önünde ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Neuville ve takım arkadaşı Tanak, dar bölümlerde oldukça iyi bir sürüş çıkardılar. Sonunda en iyi derecede de Neuville'den geldi ve rallinin liderliğini ele geçirdi.

Belçikalı sürücü, etabın ardından şöyle dedi: "Hâlâ keşif aşamasındayız. Gerçekten güzel bir etaptı ve tekrar taraftarları görmek güzeldi çünkü son üç yıldır durum bizim için pek hoş değildi. Umarım bu hafta sonu güzel bir mücadele olur."

M-Sport sürücüsü Craig Breen, 1.4 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, onu da 0.4 saniye geriden takım arkadaşı Gus Greensmith takip etti.

Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, üçüncü GR Yaris ile mücadeleye geri dönüp, ilk etabı beşinci sırada tamamlarken, onu Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta takip etti.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb, M-Sport Ford Puma ile son U virajda kaybettiği zamanın ardından 3.5 saniye geride sekizinci oldu.

Ancak Loeb, hatasına rağmen Elfyn Evans'tan daha hızlıydı. Galili sürücü, Neuville'in 3.5 saniye gerisine düşmüş durumda.

Adrien Fourmaux, M-Sport'tan takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet'in 0.2 saniye önünde ilk onu tamamladı.

Rally1 araçlarıyla ilk rallisine katılan Hyundai sürücüsü Dani Sordo için pek de iyi bir ilk etap olmadı ve sonunda yaptığı hatanın ardından 18. sırada kaldı.

Ralli bugün devam edecek.

Portekiz Rallisi - 1. etabın ardından klasman:

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images