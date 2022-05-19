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WRC / Portekiz Rallisi Etap raporu

Portekiz Rallisi Shakedown: Evans ve Toyota hızlı başladı

2022 Portekiz Rallisi öncesinde gerçekleştirilen shakedown etabında en hızlı zamanı Toyota sürücüsü Elfyn Evans yaptı.

Kemal Şengül
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Portekiz Rallisi Shakedown: Evans ve Toyota hızlı başladı
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WRC, Hırvatistan Rallisi'nden bir ay sonra yapılan Portekiz Rallisi ile geri dönüyor ve serinin 50. yılı kutlandığı için oldukça özel bir hafta sonu olacak.

Aynı zamanda bu hafta sonunu özel yapan bir diğer şey de Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier gibi iki efsane ismin Ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nden sonra ilk kez WRC'ye dönmesi gibi görünüyor.

Heyecan, bugün gerçekleştirilen 4.55 km'lik shakedown etabıyla start aldı ve sürücüler, ralli öncesinde son kez araçlarını test ettiler.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Yapılan denemelerin ardından bu etabın en hızlısı 2:51.1'lik derecesiyle Toyota sürücüsü Elfyn Evans oldu.

Son yarışların şanssız ismi Evans'ı, 0.4 saniye geriden M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen takip etti.

Hyundai sürücüleri arasında en iyi isi 2:56.8'lik derecesiyle Ott Tanak oldu ve etabı üçüncü bitirdi. 

Estonyalı sürücüyü sadece 0.1 saniye geriden Thierry Neuville takip ederken, onu da 0.3 saniye geriden Pierre Louis Loubet takip etti.

Dani Sordo, Hyundai ile WRC'ye geri döndü ve uzun süre sonra katıldığı ilk etabı 1.2 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'nden sonra ilk rallisine çıkmaya hazırlanırken, shakedown etabında 1.3 saniye yavaş kaldı.

Son iki ralliyi kazanan Kalle Rovanpera 1.5 saniye geride sekizinci olurken, Gus Greensmith 2 saniye geride dokuzuncu ve Monte Carlo Rallisi'nin galibi Loeb 2.4 saniye geride 10. oldu.

WRC araçlarını kullanan son isimler Takamoto Katsuta ve Adrien Fourmaux da ilk 12'yi tamamladılar. Fourmaux üç denemesinde de 3:01'in altına inemedi.

Portugal Portekiz Rallisi - Shakedown sonucu:

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