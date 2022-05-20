Portekiz Rallisi: Cuma sabahının ardından Loeb liderliğe yükseldi!

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Dokuz kez dünya şampiyonu ve M-Sport Ford sürücüsü Loeb, bugün sabah gerçekleştirilen 4. etabı harika bir performansla kazandı ve kendisini yedinci sıradan liderliğe taşıdı.

Bu sabah gerçekleştirilen ikinci etabın ardından liderlik, perşembe günkü ilk seansı lider tamamlayan Thierry Neuville'den Evans'a geçti ve Galili sürücü, üçüncü etapta farkı 5 saniyeye kadar çıkardı.

Fakat dördüncü etapta inanılmaz bir sürüş çıkaran Loeb, bir anda kendisini yedinci sıradan liderliğe taşıdı.

Böylelikle genel klasmanda Evans'ın 0.5 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Neuville dünkü sonucun ardından bugün elverişsiz şartlarda sürüş yaptı ve buna rağmen sabahki bölümün ardından 3.3 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Takım arkadaşı Ott Tanak, kendisini 2.5 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, ilk beşi tıpkı Ott Tanak gibi 5.7 saniye geride kalan Kalle Rovanpera tamamladı.

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, GR Yaris ile bu yıl katıldığı ikinci rallide, cuma sabahını Loeb'ün 6.7 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı.

M-Sport Ford sürücüleri için iyi bir sabah bölümü olmadı. Craig Breen, dört etabın ardından 11.8 saniye geride 7. sırada yer alırken, Gus Greensmith 20.6 saniye geride 10. sırada yer alıyor.

Pierre Louis Loubet 24.3 saniye geride 11., Adrien Fourmaux ise 36.2 saniye geride 12. sırada.

Breen ile Greensmith arasında ise Takamoto Katsuta ve Dani Sordo var.

Portekiz Rallisi - 4. etabın ardından klasman:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing