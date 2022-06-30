Ogier ve Loeb'in daha fazla ralliye çıkması muhtemel

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Geçtiğimiz sezonun ardından tam zamanlı kariyerini sonlandıran Ogier ve yaklaşık 10 sene önce emekli olmasının ardından dönem dönem kendini gösteren Loeb, bu sezonki üçüncü rallileri için Kenya'da parkura çıktılar.

Ogier iki kez şampiyon olduğu Toyota ile devam ederken, Loeb ise M-Sport Ford direksiyonundaydı.

Kenya'daki zorlu mücadele her iki sürücü için de büyük talihsizliklerle doluydu. Cuma gününün büyük bölümünü lider götüren Ogier, son etaplarda lastik patlatıp iki dakika kaybetti ve dördüncü sıraya kadar geriledi.

Yirmi yıl sonra çıktığı ilk Safari Rallisi'ni sekizinci sırada tamamlayan Loeb ise üç etap kazanmayı başardı ve 4. etapta aracında çıkan bir yangın sebebiyle zaman kaybedene kadar podyum mücadelesi veriyordu.

İkilinin bu sezon en az bir rallide daha mücadele etme ihtimali ise kuvvet kazanmış durumda, nitekim Richard Mille Racing ile LMP2 kategorisinde üç yarışa çıkan Ogier WEC'den ayrıldı ve şimdiden Yeni Zelanda ve Japonya Rallilerine ilgi gösteriyor.

Autosport'a konuşan Ogier, "Yeni Zelanda'ya ve Japonya'ya gitmek istediğim bir sır değil, bu yüzden bu ikisi listede."

"Her zaman söylediğimiz gibi, takımla görüşecek ve durumu analiz etmek için kapıyı açık tutacağız. Şu anda planım rahat bir yaz geçirmek, ancak bu iki etkinlik benim için listede olmalı." dedi.

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Safari Rallisi'nde elde ettiği sonucu da yorumlayan Ogier, "Burada [Kenya'da] yaşadığım deneyimden keyif aldım."

"Parkura her çıkışımda eğlenmek ve en üst sıra için savaşmak istiyorum. Lastik patlattıktan sonra galibiyet veya podyum şansım yoktu, o andan sonra farklı bir hedef koydum ve bu hedefe ulaşmayı başardım."

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb ise Ocak ayında Monte Carlo'da galibiyete ulaşmasının ardından Portekiz ve Kenya'da istediği sonuçları elde edemedi.

Extreme E ve Rally-Raid Şampiyonalarında da mücadele eden Loeb'in ise Eylül ayında gerçekleştirilecek Acropolis Rallisi'nde yeniden direksiyon başına geçmesi bekleniyor.

Loeb, "Hâlâ takvimi ayarlamam gerekiyor, şu anda her şey epey zor. Aslında İspanya'ya gitmek isterdim ancak aynı hafta sonu Rally-Raid için pistte olacağım, bu yüzden takvimi ayarlayıp görmemiz gerekecek." dedi.