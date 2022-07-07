Üç marka daha, kuralların değişmesi halinde WRC'ye girmekle ilgileniyor

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2019 sonunda Citroen'in ayrılmasından bu yana WRC'de iki fabrika takımı - Toyota ve Hyundai - mücadele ediyorlar. Onların haricinde bir de M-Sport ile ortaklaşa Ford bulunuyor.

Bu sene tamamen yeni Rally1 hibrit kuralları devreye girdi ve normalde bu kurallarla daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha fazla üretici olması hedefleniyordu.

Toyota ve Hyundai yeni kural döneminde sporda kalmaya devam ederken Ford ise M-Sport'la olan bağını güçlendirdi. Buna rağmen mevcut takımlar haricinde yeni bir üretici spora girmedi.

Autosport/Motorsport.com'un öğrendiğine göre Alpine, Skoda ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ve Vauxhall'ı bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu, kurallarda değişiklik yapılırsa WRC'ye girebileceklerini belirttiler. Bu üreticilerden ikisi, daha fazla elektrik tabanlı bir seri istediklerini dile getirdiler.

Mayıs ayındaki Portekiz GP hafta sonunda üreticilerden bazıları FIA ile bir toplantı yaptı ve bu toplantıda WRC'nin geleceği masaya yatırıldı. Renault Grubu'ndan Alpine için Davide Brivio toplantıya katıldı. Renault, WRC'de tamamen elektrikli otomobiller olursa WRC'ye katılma sözü verdi.

Renault CEO'su Luca De Meo, geçtiğimiz şubat ayında konuyla alakalı, "Ben keşfetmeye ilgili birisiyim. Dünya Ralli Şampiyonası'na katılmak için doğru koşulları bulup bulamayacağımıza bakıyoruz. Orada elektrikli bir otomobille mücadele etmemizi isterdim ancak günümüzde bu pek mümkün değil." demişti.

FIA'nın Ralli Direktörü Andrew Wheatley, Autosport'a yaptığı açıklamada 2025'ten itibaren mevcut Rally1 hibrit kurallarının %80'inin devam edeceğini söylemişti.

Mevcut kurallar 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve 2025'ten itibaren tamamen elektrikli WRC olması da beklenmiyor. Buna rağmen FIA, batarya teknolojisinin gelişmesi halinde alternatif bir yol bulma ihtimalini reddetmiyor.

Marcus Gronholm won the 2000 WRC title for Peugeot Photo by: McKlein

İlginç bir şekilde FIA, geçen haftaki Dünya Motor Sporları Konseyi'nde tamamen elektrikli FIA Rally5e otomobilleri için teknik ve homologasyon kurallarını onaylayarak bu yönde ilk adımlarını attı. Bu ilk elektrikli ralli otomobilleri kategorisi, WRC2'de yarışan R5 otomobillerine benzer şekilde üretim modellerine yakın kalmayı hedefliyor.

Motorsport.com İtalya, en son 2005'te WRC'nin en üst sınıfında mücadele eden Skoda'nın kuralların değişmesi halinde WRC'nin üst sınıfına dönmeyi hedeflediğini öğrendi. Skoda şu an için WRC2'nin en güçlü tedarikçilerinden ve yeni R5 Fabia, bu senenin ilerleyen dönemlerinde mücadeleye başlayacak.

Stellantis Grubu da WRC seçeneğini yakından değerlendiriyor. Opel markası şu an için Almanya'da tamamen elektrikli Corsa E aracıyla tek araçtan oluşan bir ralli kategorisi kurmuş durumda.

Stellantis Grubu CEO'su Carlos Tavares, "Opel markası ile Almanya'da neler yaptığımızı görmeleri için herkesi davet ediyorum."

"Opel Corsa E ile rallilerde yarıştığımız özel bir serimiz var. Bu çok ilginç. Şu anda elektrikli otomobilleri tek araçlık ralli serisinde değerlendiriyoruz. Çok yüksek sayıda araba kullanmamızı sağlayan inanılmaz bir desteğimiz var. Yapmak istersen, bu mümkün." dedi.

FIA, gelecek haftalarda WRC'nin geleceğini görüşmek için ilgili tarafları davet ettiğini doğruladı.