Rovanpera: "Kariyerimin en zor galibiyetiydi"

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21 yaşındaki sürücü, sezonun tartışmasız en zor rallisinde neredeyse mükemmel bir sürüş ortaya koymayı başardı.

Elfyn Evans'ı 52.8 saniye gibi büyük bir farkla mağlup eden Rovanpera bu sezonki dördüncü galibiyetine ulaşırken, Takamoto Katsuta'nın üçüncü ve Sebastien Ogier'in dördüncü olmasıyla Toyota ilk dört sırayı elde etti.

Safari Rallisi hakkında konuşan Rovanpera, "Bunun şimdiye kadar çıktığım en zor ralli olduğunu söylemeliyim ve dürüst olmak gerekirse takıma teşekkür etmemiz gerekiyor."

“Elbette kazanmak oldukça önemli çünkü bu [Safari Rallisi] çok özel bir ralli. Galibiyete ulaşmak her zaman oldukça iyi hissettiriyor, ayrıca Toyota için de önemli bir yarış oldu."

"Aracı fesh-fesh kumu üzerinde hareket ettirmek için epey konsantre olmanız ve gerektiğinde navigasyonu da ele almanız gerekiyor, normalde dikkat etmenize gerek olmayan pek çok durum var."

"Normalde endişelenmeniz gereken tek şey hızlı gitmek, ama burada önceliğiniz hayatta kalmak." dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 with the team Photo by: Toyota Racing

Cumartesi sabahı kendini iyi hissetmeyen Rovanpera, buna rağmen aniden bastıran bir sağanak yağışın ardından ıslak ve çamurlu koşullarda ustalaşmayı ve liderliğini pekiştirmeyi başarmıştı.

Bu durumu yorumlayan Rovanpera, "Ne olduğunu bilmiyorum ama Cumartesi sabahı bir anda enerjimin kalmadığını hissettim. Servis alanında bir çok kişinin aynı şeyi yaşadığını duydum, yabancı bir ülkeye geldiğinizde bazen böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Neyse ki Pazar biraz daha iyi hissettim." ifadelerini kullandı.

Rovanpera, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ile farkı 65 puana çıkartıp şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atarken, ilk dört sırayı kapatan Toyota da 1993 Safari Rallisi'nden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, Sardinya Rallisi'ni podyumsuz kapatmalarının ve Çarşamba günkü shakedown'da motor konusunda bir takım endişelere kapılmalarının ardından takımın ortaya koyduğu işten gurur duyuyor."

Latvala, "Toyota'nın bir ralliyi ilk dört sırada bitirdiği son ralliden 29 sene geçmişti ve bu bir diğer Safari Rallisi'nde yaşanmıştı. Dolayısıyla bunun 30 senede bir yaşanan çok nadir bir olay olduğunu söyleyebilirim. Elbette takımla ve sürücülerle gurur duyuyorum, mükemmel bir iş ortaya koydular."

"Sürücüler tam da bu tür bir rallide sürülmesi gerektiği gibi sürüyorlardı. En hızlı değil, ancak en zekice yolu tercih etmişlerdi."

“Bence sadece yapmamız gerekeni yaptık. Shakedown'ın ardından sürücüler motorların epey sıcak olduğunu söylemişlerdi, bundan dolayı biraz endişelendik ancak takımın sıkı çalışmasının karşılığını aldık."

“Bu bir şans meselesi değil, ne kadar iyi hazırlandığınız meselesi." dedi.