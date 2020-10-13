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WRC / Son dakika

Ogier: "Monza'nın WRC'ye eklenmesi, seyirciler için çok güzel bir haber"

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Ogier: "Monza'nın WRC'ye eklenmesi, seyirciler için çok güzel bir haber"
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

6 kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Ogier, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı Aralık ayındaki Monza Rallisi’yle bitirmenin takımlar ve taraftarlar için “güzel haber” olduğu fikrinde.

Monza, Belçika’nın Ypres Rallisi ve Estonya Rallisi’nden sonra – önceki sezonun şampiyonları Ott Tanak ve Martin Jarveoja’nın kendi topraklarındaki yarışı – rallinin en üst şampiyonasına katılan 3. yeni etkinlik oluyor.

Bu yeni etkinlikler koronavirüs pandemisi sebebiyle takvime giremeyen birçok etkinlik sebebiyle eklendi. Yapılamayan ralliler arasında Portekiz, Finlandiya, Galler, Kenya ve Yeni Zelanda rallileri vardı.

Aralık başında ikonik Autodromo Nazionale de Monza pistinde gerçekleşecek etkinlik tamamen asfalt üstünde olacak ve orada sırasıyla 2010 ve 2011’de kazanan Dani Sordo ve Sebastien Loeb’in de aralarında bulunduğu birçok pilotu cezbeden bir yarış. Etkinliğin profili, MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin tekrarlayan katılımları sayesinde daha da güçlendi fakat kendisi bu sefer katılmak niyetinde olmadığını belirtmişti.

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WRC yarış düzenleyicisi Monza Rallisi’nin “kısa formatlı program” düzeninde olacağını onayladı, buna göre Cuma ve Pazar ayaklarında pist temelli testler yürütülürken Cumartesi günü Lombardiya bölgesinde kapatılan yollarda takımlar yarışacak.

Toyota Gazoo Racing’den takım arkadaşı Elfyn Evans’ın gerisinde şampiyonada 2. olan Ogier: “Çok güzel haber. Şu ana kadar kısa bir sezonumuz vardı o yüzden gelecek her etkinliğe kapımız açık. İtalya'da ralli yapmak da bir zevk, bu sporun orada çok taraftarı var.”

“Monza motor sporları için ikonik bir yer ama Ralli Şovu'na hiç katılma şansım olmamıştı. Artık bir şov olmadığı için mutluyum çünkü bir WRC hafta sonu için fazla sıkışık olurdu. Ama bazı etapların Como bölgesinde geçecek olması benim için güzel bir haber, ne beklediğimi bilmiyor olsam da.”

“Bu bölge çok güzel ve dünyanın bu taraflarını çok seviyorum, o yüzden buradaki etapların çok güzel olacağı fikrindeyim. Umarım hayal gücüm beni yanıltmaz, burada yarışmak için sabırsızlanıyorum.”

Bu sırada, İtalya Sardinya Rallisi’nde arka arkaya galibiyetler alan Dani Sordo, tecrübesine rağmen Monza Rallisi için Hyundai takımına geri çağrılacağının garantisi olmadığını söyledi.

Final ayağı için geri gelip gelmeyeceği sorulduğunda İspanyol pilot: “Bilmiyorum, şimdi Monza da takvimde ama orada olur muyum bilemem. Yine de, orada olmaktan memnun olurum.”

İtalya Rallisi: Sordo kazandı, Hyundai 1-2

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Seri WRC
Pilotlar Dani Sordo , Sébastien Ogier

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